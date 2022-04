Scriitorul american Rod Dreher vine în România. „Cum să fii creștin într-o lume anti-creștină”

Scriitorul american Rod Dreher revine în România, la invitația editurii Contra Mundum, pentru a susține două conferințe cu tema ”Cum să fii creștin într-o lume anti-creștină”. Dreher va susține o conferință la București, joi, 7 aprilie, de la orele 18.00, la Facultatea de Teologie ”Iustinian Patriarhul”, și luni, 11 aprilie, la Cluj-Napoca, la Muzeul Mitropoliei Clujului, începând cu orele 19.00.

Cine este scriitorul american Rod Dreher

Rod Dreher este una dintre cele mai importante figuri ale conservatorismului contemporan. A fost crescut ca metodist, dar în 1997 a trecut la catolicism, pentru ca din 2006 să devină ortodox. Cărțile sale au ajuns de două ori în topul New York Times Bestsellers. The New York Times a scris despre „Opțiunea Benedict” că este „cea mai importantă şi cea mai discutată carte cu subiect religios a ultimului deceniu.” În limba română, au fost publicate două dintre volumele scrise de Rod Dreher, ”Opțiunea Benedict” și ”Să nu trăim în minciună!”, la editura Contra Mundum.

„Contra Mundum”, o editură nouă pe piața de carte

Scriitorul american se află pentru a doua oară în România. În vara anului 2021, Rod Dreher a participat, la București, la conferința de lansare a volumului ”Să nu trăim în minciună. Un manual pentru dizidenții creștini”, o carte-eveniment care descrie tendințele totalitare ale corectitudinii politice, ale cenzurii și ale supravegherii în masă și oferă soluții de rezistență.

„Contra Mundum” este o editură nouă pe piața de carte, care, potrivit descrierii editorilor, „oferă cititorului român acele cărți care prezintă o perspectivă asupra omului și a lumii diferită de aceea cu care suntem bombardați zi de zi prin mass-media și prin rețelele sociale”.