Școala rusă de la Sofia va funcționa, în pofida expulzărilor

Ambasadorul rus la Sofia, Eleonora Mitrofanova, și-a luat acest angajament la o întâlnire cu părinții, convocată de ea, au declarat participanții la discuție pentru ziarul „24 Chasa”. Ambasadorul i-a asigurat pe părinți, printre care sunt și mulți bulgari, că se va deschide un an școlar, scrie 24Chasa.

La începutul lunii iulie, guvernul premierului bulgar Kiril Petkov a expulzat 70 de diplomați și angajați ai Ambasadei Rusiei de la Sofia. În total, peste 185 de ruși au părăsit Bulgaria, printre ei mulți profesori de la Școala rusă de pe lângă ambasadă. Aproape că nu au mai rămas profesori la școala ambasadei și aceasta a fost închisă, fără a exista nicio informație dacă se va redeschide din toamnă. Din cauza închiderii școlii, președintele ABV (Alternativă pentru Renașterea Bulgară – n.trad.), Rumen Petkov, s-a întâlnit atunci cu ambasadorul Eleonora Mitrofanova. Zeci de mame și tați, șocați că ai lor copii au rămas fără școală, i s-au plâns lui Petkov. El a fost printre cei mai înverșunați critici ai deciziei guvernului de a expulza diplomații și a participat la organizarea protestului în fața ambasadei, înainte ca familiile rușilor să plece.

După expulzarea diplomaților ruși și închiderea școlii, Mitrofanova a amenințat chiar că va închide complet ambasada de la Sofia. În ultimele două săptămâni, însă, ambasadoarea Rusiei și-a atenuat remarcile, în așteptarea cabinetului interimar, care și-a început mandatul în această săptămână. “Rusia nu poate pur și simplu să întoarcă spatele relațiilor sale cu Bulgaria”, a spus Mitrofanova, într-un interviu acordat agenției TASS, la sfârșitul lunii iulie. „Relațiile se mențin doar la nivel tehnic, noi am lucrat pentru eliberarea marinarilor bulgari care au rămas blocați în Ucraina, am negociat survolarea avioanelor, am rezolvat problema activității școlii de la Ambasada Rusiei, care, în ciuda întregii complexități a situației, își continuă activitatea la Sofia la capacitate maximă. Dar dialog normal, mai exact un dialog între Bulgaria și Rusia nu există”, a declarat Mitrofanova pentru televiziunea „Russia 24”.

Ministerul Afacerilor Externe al Bulgariei a ajutat de fapt Ambasada Rusiei pentru a păstra 25 de profesori de la școala ambasadei. Acest lucru reiese din stenograma ședinței Consiliului de Miniștri din 28 iulie, în care se discută despre închiderea Consulatului Bulgariei de la Ekaterinburg. „Din fericire, însă, i-am putut ajuta să păstreze 25 de persoane, localnici, ca parte a școlii pe care o au în Bulgaria. Acest lucru ne oferă oportunitatea de a avea, în consecință, același număr de persoane ca personal de serviciu la Moscova. Pentru că înțeleg că, vizavi de un alt grup de noi țări neprietene, care au fost anunțate în urmă cu câteva zile, ei au pretenții față de personalul lor de serviciu. Deci noi, în acest caz, avem o abordare pozitivă și anticipativă”, a transmis viceministrul afacerilor externe, Irena Dimitrova, la ședință. (Traducerea: Mirela Petrescu, RADOR)