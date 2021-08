Școală în spital pentru copiii cu boli cronice. Creșele vor fi preluate în sistemul de educație. Noi măsuri anunțate de Sorin Cîmpeanu

Sorin Cîmpeanu a anunțat adoptarea unei Ordonanțe de Urgență care vizează continuarea studiilor copiilor internați în spitale cu boli cronice, care nu pot participa la orele tradiționale. Proiectul de lege a fost inițiat prin parteneriat între Ministerul Finanțelor și Ministerul Educației.

În cadrul proiectului Școala în Spital se va desemna câte un cadru didactic care să supravegheze activitatea copiilor, iar procesul educativ va fi adaptat la specificul bolii, la perioada de spitalizare și la clasa în care este înscris elevul internat în unitatea medicală. Ordonanța de Urgență va intra în vigoarea de la data publicării sale în Monitorul Oficial.

Sorin Cîmpeanu, anunț de ultimă oră! Școală în spital pentru copiii cu boli cronice

„În cadrul Universităților de Medicină și Farmacie se înființează unități de învățământ preuniversitar cu titulatura Școala în Spital. Acest lucru are ca scop organizarea școlarizării preșcolarilor, școlarilor și elevilor spitalizați în număr de câteva sute în fiecare an.

Aș vrea să precizez că până acum nu a fost posibilă organizarea școlii în spital deoarece piedici birocratice reglementau dimensiunea minimă a formațiunilor de studiu. Mai exact, este ca și cum am putea să clarificăm că în Spitalul Oncologic am avea un număr suficient de mare în același spital, în același timp, de elevi de clasa a VII-a, spre exemplu, lucru care, în mod evident, este absurd. Această absurditate a fost înlăturată prin reglementările legale.

Un cadru didactic va supraveghea elevii internați

În acest fel, pe toată perioada spitalizării se va desemna un cadru didactic monitor, care are obligația de a supraveghea parcursul educațional al preșcolarului sau al elevului, precum și de a menține legătura în permanență cu unitatea de învățământ la care acesta a fost înmatriculat înainte de spitalizare”, a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, într-o conferință de presă.

De asemenea, Ministerul Educației va înființa Corpul Național al Cadrelor Didactice pentru Școala din Spital. Acesta va fi constituit în urma selecției cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unor programe de pregătire în domeniul psiho-pedagogiei speciale.

Se organizează și programul național Școala din Spital care vizează continuarea predării, învățării, prin membrii acestui corp național, în cazul mutării elevilor de la un spital la altul sau de la o secție la alta. Deci, este vorba de componenta mobilă a acestei școli din spitale.

Programa de la examenele naționale va suferi modificări

Pentru sprijinirea învățării în Școala din Spital, Ministerul Educației poate organiza și olimpiade și concursuri școlare și, de asemenea, poate acorda burse de studiu și alte forme de sprijin material prin programe naționale aprobate prin Hotărâre de Guvern, potrivit ministrului Sorin Cîmpeanu.

Ministerul Educației va elabora o programă diferențiată de susținere a Evaluării Naționale și a Examenului de Bacalaureat atât pentru elevii școlarizați în programul amintit, cât și pentru toți elevii cu cerințe educaționale speciale și care necesită o spitalizare îndelungată, a mai transmis Sorin Cîmpeanu.

Continuă programul Masă Caldă în Școli. Ce valoare are proiectul

Universitățile de Medicină și Farmacie pot accesa și fonduri externe nerambursabile în vederea îmbunătățirii activităților desfășurate prin acest program național Școala de Spital Mobilă.

Ministrul Educației a mai anunțat și o altă Ordonanță de Urgență care a vizat acordarea unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ de stat.

Este vorba de continuarea programului pilot Masă Caldă în Școli. Valoarea sa este de 46, 4 milioane de lei.

Creșele, preluate în sistemul de Educație

Guvernul a mai adoptat o hotărâre care stabileşte o valoare de 15.000 de lei pentru costul standard/copil în creşă.

„Este o cerinţă de mulţi ani, a întregii societăţi, de definire a acestui cost standard per copil în creşă. Acest cost standard a fost stabilit la o valoare de 15.000 de lei pe copil, pentru cheltuieli salariale, la care se adaugă o componentă de 585 de lei pentru cheltuieli materiale.

În cazul creşelor este puţin mai mult de dublu, pentru că este vorba în primul rând de grupe mai mici, la jumătate faţă de grupele din grădiniţă, şi este vorba de cerinţe speciale de îngrijire în acest domeniu antepreşcolar. Din primele consultări a reieşit că în creşă vor putea merge copii de la zero la trei ani, prin zero ani înţelegându-se vârsta de 11 luni, vârstă până la care am înţeles că este recomandat ca aceşti copii să stea împreună cu mamele„, a precizat ministrul.

Acolo unde autorităţile locale iniţiază solicitări de preluare, inclusiv a personalului în sistemul de educaţie, aceste creşe vor funcţiona pe lângă grădiniţe, sub personalitatea juridică a grădiniţelor, având în vedere nevoia de integrare a conceptului educaţiei timpurii, integrare între creşă şi grădiniţă. Acolo unde autorităţile locale nu iniţiază demersuri pentru preluarea totală în sistemul de educaţie, Ministerul Educaţiei va asigura cheltuielile salariale pentru componenta educaţională. Cu alte cuvinte, Ministerul Educaţiei asumă preluarea resursei umane, e vorba de educatori puericultori, inclusiv din perspectiva cheltuielilor salariale”, a mai declarant Sorin Cîmpeanu.