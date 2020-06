Joel Schumacher a murit luni la New York în urma unei lupte cu cancerul de aproximativ un an. Faimosul regizor avea 80 de ani.

Chiar dacă a regizat o serie de filme cu bugete generoase, Joel Schumacher va fi ținut minte de mulți pasionați de cinematografie datorită implicării sale în franciza DC Comics. În urmă cu câteva decenii, el a regizat Batman Forever, respectiv Batman and Robin, primul mai popular decât al doilea.

Tot Schumacher s-a aflat la cârma peliculelor St. Elmo`s Fire, The Phantom of the Opera, 8MM sau Phone Booth. Cel mai recent efort regizoral al său a fost în House of Cards. În 2013, a regizat două episoade din super producția Netflix.

Schumacher s-a născut în orașul New York și a absolvit Fashion Institute of Technology din New York. Și-a început cariera în industria modei, dar a decis în cele din urmă să urmeze o carieră de regizor. În prima fază, s-a mutat la Los Angeles și a lucrat ca designer de costume înainte de a trece la regie.

Schumacher este cunoscut pentru „St. Elmo’s Fire”, un film în care apar Rob Lowe și Emilio Estevez, precum și „The Lost Post”, o comedie de groază despre tineri vampiri din California, cu Kiefer Sutherland. Datorită unor creații de acest fel, foarte mulți îl vor ține minte pentru descoperirea unor tinere talente. El a lansat cariera mai multor nume importante de la Hollywood, precum Colin Farrell, Kiefer Sutherland sau Matthew McConaughey, prin includerea lor în roluri importante.

În ceea ce privește incursiunea sa în universul Batman, Joel Schumacher a regizat două filme. Batman Forever, respectiv Batman și Robin. În timp ce „Batman Forever”, cu Val Kilmer în rol principal, a avut cel mai bun weekend de deschidere din 1995, „Batman și Robin”, cu George Clooney, nu a avut o primire foarte bună și a fost desființat de critici, scrie Digi24.