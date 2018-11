Schimburi dure de replici între Dragnea și șeful ALDE, Guy Verhofstadt, în spatele ușilor închise. AVEM DOVADA!

Înregistrările audio de la întâlnire arată tensiunea existentă între instituțiile europene și liderii de la București. Iată câteva extrase din stenograme.





Guy Verhofstadt, Liderul grupului Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa:

”Un lucru trebuie sa fie clar, anume ca valorile si principiile europene nu trebuie sa fie subordonate, subsumate principiului subsidiaritatii. sunt deasupra constitutiiilor si tratatelor interne. Nu e o chestiune de subsidiaritate aici, valorile europene nu pot fi aplicate intr-un fel, intr-o tara, si in alt fel intr-o alta tara din cauza subsidariatatii. Subsidiarritatea poate fi invocata, dar nu pe socoteala valorilor UE. Viziunea UE despre justitie nu poate fi un subiect care sa poata fi reinterpretat, nu poate fi sabotat, desconsiderat, nu poate fi inteles diferit in tari diferite ale Uniunii Europene. Nu este o chestiune de una sau alta, toate tarile UE se regasesc sub aceleasi valori. Am vrut sa spun asta pentru ca atunci cand Parlamentul European a emis aceasta rezolutie care nu are nimic de-a face cu pedepsirea Romaniei, ca nu ne-ar place Romania. Absolut deloc! Nu este prima rezolutie a Parlamentului European care trateaza o astfel de problema. Și mi se pare ca Parlamentul European, impreuna cu Comisia Europeana nu trebuie percepute ca facand un act de violenta UE asupra unui stat membru, ci ca un gest de prietenie ce trebuie pus in aplicare, pentru a rezolva problemele existente astazi. Parlamentul European vrea ca valorile europene sa fie respectate, iar aceste valori nu sunt supuse principiului subsidiaritatii.”

Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților:

"Niciodata nu am spus, si nici de acum inainte, nici in viitor, ca valorile europene trebuie sa fie aplicate pe principiul subsidiaritatii. valorile europene sunt unice si trebuie sa le aplicam cu totii de acum inainte. In ceea ce priveste subsidiaritatea, m-am referit la politicile de subsidiaritate. Eu am spus un lucru si trebuie sa-l repet, ca ceea ce este permis intr-un singur stat membru, trebuie sa fie permis in toate statele membre, iar ceea ce se pretinde ca ...nu inteleg bine... In rest din partea noastra este o determinare puternica pt sustinerea si intarirea statului de drept in Romania, in acelasi timp cu intarirea si protejarea drepturilor si libertatilor individului".

