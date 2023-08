Schimbări la vârful știrilor Prima TV. Redactorul-șef pleacă după un an

Cu o vastă experiență de decenii în domeniul știrilor TV, jurnalista a activat la diferite posturi de televiziune, printre care Pro TV, Realitatea TV și Digi 24. Jurnalista a confirmat informația și a declarat că despărțirea a fost în condiții amiabile.

Fostul redactor-șef al știrilor Prima TV nu a dezvăluit în ce direcție își îndreaptă acum cariera profesională, însă a precizat că aceasta nu va mai fi în industria televiziunii și va merge pe altceva.

Mădălina Rădulescu s-a alăturat echipei companiei care deține Prima TV cu doi ani în urmă. În luna mai a anului 2021, a preluat funcția de coordonator editorial al stației de știri Profit News. Totodată, și-a adus aportul în cadrul știrilor Prima TV, un post aflat în același grup media – Clever.

Un an mai târziu, în 2022, Mădălina Rădulescu a fost numită redactor-şef Prima TV, iar pe poziţia de director al ştirilor a venit Costi Mocanu, ex Pro TV.

„Am decis în urmă cu mai bine de o lună să mă despart de ştirile Prima TV şi de echipa cu care am lucrat acolo peste un an, echipă pentru care am tot respectul.

Despărţirea a fost în condiţii amiabile, relaţia cu patronatul televiziunii a fost, pe durata întregului contract, foarte bună, dar am hotărât să mă îndrept în altă direcţie profesională”, a declarat aceasta.