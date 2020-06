„Este nevoie de reevaluarea tematicii de concurs și a bibliografiei aferente pentru examenul de intrare în Rezidențiat. O revizuire temeinică a materiei de concurs nu s-a mai realizat de peste 3 ani. Sunt de acord cu propunerile venite din partea rectorilor și le mulțumesc pentru colaborarea bună pe care o avem. Deoarece sunt mai puțin de 6 luni până la organizarea examenului de Rezidențiat care va avea loc la jumătatea lunii noiembrie a acestui an, modificările propuse se vor aplica examenului de intrare în Rezidențiat începând cu sesiunea 2021-2022”, a declarat ministrul Sănătății, Nelu Tătaru

Astăzi, rectorii UMF au transmis Ministerului Sănătății punctul de vedere asupra necesității reevaluării și actualizării bibliografiei examenului de intrare în rezidențiat, după consultările avute la nivelul Decanilor și a consultărilor publice organizate pe acest subiect de către Federațiile Asociațiilor Studențești.

În documentul transmis s-a subliniat necesitatea schimbării tematicii și a bibliografiei pentru examenul de intrare în rezidențiat, actuala bibliografie fiind necorespunzătoare, cu erori.

Pe baza opiniilor studenților, rezidenților și ca urmare a consultării cadrelor didactice implicate în organizarea concursului de rezidențiat, rectorii au ajuns la concluzia că cea mai bună soluție este înlocuirea bibliografiei folosite în prezent cu un material bibliografic internațional, tradus profesionist în limba română. Utilizarea lucrărilor de referință internaționale va duce la alinierea la standardele medicale actuale și va permite actualizarea mai facilă în viitor.

Rezidențiat. Ce cuprinde noua bibliografie

Asociația Universităților de Medicină și Farmacie din România, pe baza consultărilor, propune schimbarea tematicii și a bibliografiei cu următoarele titluri:

⮚ Pentru domeniul Medicină:

1. Medicină internă:

Kumar and Clark’s Clinical Medicine, Editura Elsevier, Ediția a 10-a, iulie 2020.

2. Chirurgie:

Essentials of General Surgery and Surgical Specialties, Editura Wolters Kluwer Health, Ediția a 6-a, 2019.

3. Pediatrie+ Obstetrică-Ginecologie:

Step-Up to USMLE Step 2 CK, Editura Wolters Kluwer Health, Ediția a 5-a, 2019.

⮚ Pentru domeniul Medicină Dentară:

Elaborarea unui manual unic la nivel național, care va cuprinde informații adecvate nivelului de pregătire din perioada studiilor universitare de licență, actualizate și repartizate echitabil între toate specialitățile.

⮚ Pentru domeniul Farmacie:

1. Manual de Farmacoterapie: o traducere a unui colectiv vast de specialiști din țară a cărții: Pharmacotherapy, autori Barbara G. Wells, Terry L. Schwinghammer, Joseph T. DiPiro, Cecily V DiPiro de la School of Pharmacy, University of Mississippi Oxford Mississippi; School of Pharmacy Virginia Commonwealth University Richmond, Virginia

2. Tehnologie farmaceutică, Editura Polirom, Iasi, Vol 1 editia IV, 2017 Tehnologie farmaceutică, Editura Polirom, Iasi, Vol 2 editia II, 2017 Tehnologie farmaceutică, Editura Polirom, Iasi, Vol 3 editia II, 2017 Autori: Popovici Iuliana, Lupuleasa Dumitru-renumiți profesori în domeniu din România, UMF Grigore.T.Popa Iași, UMF Carol Davila Bucureșt

3. Farmacopeea Romană, Ed. X-a, Ed. Medicală, București, 1993-Selecție de monografii Farmacopeea Romană, Ed. X-a, Supliment 2004, Ed. Medicală, București, 2004

4. European Pharmacopoeia, ed.10- Selecție de monografii

Din cărțile enumerate mai sus se va propune viitoarea tematica de rezidentiat, capitolele alese urmând să însumeze un număr de pagini comparabil cu actuala tematică de rezidențiat, pentru a nu face mai dificilă intrarea în specialitate a absolvenților.