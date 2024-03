Politica Schimbări în Guvern. Cine este noul ministru al Mediului







Sergiu Lazarencu, deputat PAS în Parlamentul Republicii Moldova, va prelua portofoliul Ministerului Mediului. Anunțul a fost făcut de către premierul Dorin Recean. El o înlocuiește pe Iordanca-Rodica Iordanov.

„Apreciez lucrurile începute la minister. În perioada următoare, este esențial ca proiectele importante de mediu să prindă un ritm accelerat”, a spus Recean.

Sergiu Lazarencu are 38 de ani și este licențiat în economie. A fost viceprimar al comunei Stăuceni din municipiul Chișinău. Din 2021 este parlamentar, iar din martie 2023 este secretarul Comisiei economie, buget și finanțe.

Ce avere are noul ministru al Mediului, Sergiu Lazarencu

Conform declarației de avere și interese personale depuse pentru anul 2022, Sergiu Lazarencu a încasat un salariu de peste 234 mii de lei de la Parlament. Totodată, aceasta a obținut 810 mii de lei din vânzarea unui automobil, dar și compensații și indemnizații în valoare de peste 255 mii de lei.

În declarația de avere, familia Lazarencu indică o avere imobilă în valoare de 1. 112. 843 lei, dobândită în 2019 și un apartament dobândit în 2013, de o suprafață de 41,7 mp și care valoarează 285 678 lei.

Mesajul transmis de Iordanca-Rodica Iordanov

Totodată, în declarația de avere mai figurează un autoturism Toyota Avensis, dobândit în 2014 și care valorează 10.500 euro, dar și un camion Ford Tranzit, dobândit în 2015 și care valorează 2 .700 euro, potrivit tv8.md După anunțul premierului despre preluarea portofoliului Ministerului Mediului de către deputatul PAS Sergiu Lazarencu, ministrul Iordanca-Rodica Iordanov a transmis că a decis să se retragă din Guvern „pentru a se concentra pe proiectele de viitor care îi sunt aproape de inimă”.

„A fost o onoare să fiu în funcția de ministru al Mediului și să conduc echipa ministerului. În această perioadă, am avut ocazia să lucrez alături de o echipă dedicată și pasionată, împreună cu care am pus bazele unor inițiative importante pentru protecția mediului și dezvoltarea sustenabilă a țării noastre. Proiectele începute în cadrul ministerului sunt vitale pentru viitorul nostru și al generațiilor care vin și sunt încrezătoare că sub conducerea noului ministru, Sergiu Lazarencu, acestea vor fi continuate”, a mai transmis Iordanca-Rodica Iordanov.

Iordanca-Rodica Iordanov a fost desemnată ministru al Mediului la sfârșitul lunii noiembrie 2022 în Guvernul condus de Natalia Gavrilița. Ulterior s-a regăsit și în Guvernul Dorin Recean, învestit în februarie 2023.