Politica Schimbări importante în PNL. Rareș Bogdan, s-a retras de la șefia Diaspora







Liberali au decis din nou, marţi, prin vot, susţinerea candidaturii Elenei Lasconi în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale. Tot marți, Biroul Politic Național al PNL a votat un mandat de negociere pentru un guvern de uniune națională, iar Rareș Bogdan s-a retras de la șefia PNL Diaspora.

”Am reconfirmat, prin votul colegilor, sprijinul PNL pentru candidatura doamnei Elena Lasconi pentru Preşedinţia României.

Avem de ales între doi candidaţi şi decizia noastră fără echivoc este să susţinem candidatul care prin declaraţii, prin atitudinea de până acum a demonstrat că este un pro-european convins, iar PNL este un partid responsabil, care susţine parcursul pro-european”, a declarat, marţi, Ilie Bolojan, la binalul şedinţei liberalilor.

Siegfried Muresan, în locul lui Rareș Bogdan

”Le recomandăm şi îi rugăm pe alegătorii noştri să participe duminică la vot, ia cei care au încredere în noi să voteze pe doamna Elena Lasconi”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a mai anunțat că noul președinte al PNL Diaspora este Siegfried Muresan, după ce Rareș Bogdan și-a anunțat retragerea. M-am retras din poziţia de preşedinte la diaspora. De ce? Am luat 60.000 de voturi, AUR a luat 200.000. Ce Dumnezeu să facem?! La propunerea mea şi a vechii conduceri, ultimele zece filiale din PNL trebuie să plece acasă în urma scorului. Eu sunt în ultimele zece. Eu sunt un om de onoare. Dacă am votat asta şi am spus că fac, eu mi-am depus ieri la secretariat demisia. Nu mi-a cerut nimeni, dar este firesc să o fac. M-am retras din poziţia de interimar", a anunțat Rareş Bogdan, la Parlament, înainte de şedinţa Biroului Politic Naţional al partidului.

Guvern de Uniune Națională

Președintele interimar Ilie Bolojan a primit și un mandat pentru negocierea unei formule guvernamentale de uniune națională. Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni seara că PSD, PNL, UDMR și Minoritățile ar avea majoritate în viitorul Parlament, aceasta fiind prima variantă de coaliție pentru o viitoare guvernare.