Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că vremea se va răci în perioada imediat următoare. Săptămâna a început cu o vreme mai caldă decât ar fi normal pentru data din calendar, însă potrivit informațiilor venite din partea meteorologilor, în cursul zilei de astăzi, temperaturile din termometre vor fi în scădere în majoritatea zonelor țării, astfel că se vor apropia de normalul perioadei.

Meteorologii au anunțat că vremea se va răci în toată țara, astfel că temperaturile se vor încadra în limitele normale pentru data din calendar. Maximele din timpul zilei vor fi cuprinse între 8 și 16 grade, în timp ce minimele se vor situa între 1 și 8 grade. Pe timpul zilei, la nivelul țării vremea va fi schimbătoare, va mai putea ploua slab, iar după lăsarea serii, ploile își vor face apariția și în zona Transilvaniei.

Pentru București, meteorologii anunță că cerul va fi variabil, cu unele înnorări, iar dimineața și seara poate să apară ceața. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 14 și 15 grade, în timp ce minima nu va depăși 6 grade. După lăsarea serii, cerul va fi mai mult senin, astfel că nu vor fi șanse de precipitații.

La munte vin ninsorile

La munte, până pe 9 noiembrie, vremea va fi uşor mai caldă decât ar fi normal, cu maxime în medie de 6…10 grade şi minime pozitive spre 2-3 grade în cea mai mare parte a zonei montane.

Din 10 noiembrie însă, răcirea vremii va determina temperaturi apropiate sau chiar sub mediile multianuale, cu 1-6 grade, ziua şi sub pragul de îngheţ, noaptea, cele mai scăzute valori fiind de aşteptat spre sfârşitul celei de-a doua săptămâni. Se vor semnala precipitaţii, predominant ploi, până pe 6 noiembrie, iar ulterior probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor sub formă de ploi, lapoviţe şi ninsori va fi mai mare după data de 10 noiembrie.