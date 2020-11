Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a anunțat că își dorește ca în următorii ani să transforme orașul într-unul inteligent, iar pentru acest lucru are în vedere mai multe proiecte. Edilul a vorbit despre implementarea unor noi tehnologii, moderne, care să corespundă nevoilor actuale ale locuitorilor din București.

„Nu a existat un dialog între ceea ce are nevoie mediul de afaceri şi ceea ce produce şcoala în acest moment. Smart city înseamnă noi tehmologii. Suntem într-o situaţie fericită. Începe un nou exerciţiu financiar european. Există şi voinţa UE şi a autorităţii locale pentru a colabora pentru soluţii inteligente.

O vom realiza în doi ani în ceea ce priveşte semaforizarea inteligentă. Bucureştiul are nevoie de o masivă digitalizare a administraţiei publice. Şi aici avem bani europeni care sunt disponibili. Sistemul de termoficare. Există voinţă şi bani.

Smart city reprezintă o oportunitate de dezvoltare, de cooperare între public şi privat. Bucureştiul are un avantaj competitiv. Suntem un oraş cu 100.000 de IT-işti. Este un oraş prezent pe piaţa globală”, a spus Nicușor Dan.

Potențialul Dâmboviței nu e speculat

În cadrul dezbaterii online, primarul a vorbit și despre potențialul nevalorificat al Dâmboviței.

„Avem o oportunitate geografică. Avem un râu care nu este folosit. Este înconjurat de o importantă densitate academică. Avem marea oportunitatea de avea în centrul oraşului spaţii importante în vecinătatea Dâmboviţei. Scopul proiectului este de a conecta lumea academică. E foarte important mediul în care îşi desfăşoară activitatea.”

„Nu există o conexiune între acest mediu academic şi mediul de business”

Nicușor Dan a adus în discuție și legătura ce ar trebui creată între mediul de business și cel universitar.

„În primul rând, există două zone economice în care Bucureştiul are un avantaj competitiv în competiţia global: IT şi industriile creative. În al doilea rând, de-al lungul Dâmboviţei, Bucureştiul are o mare densitate academică. Avem Politehnica, Grozăveşti, Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Veterinară, Institutul Cantacuzino, Facultatea de Drept. După Piaţa Unirii avem Biblioteca Naţională. Toată această densitate academică este o oportunitate.

Avem, de asemenea, de-a lungul Dâmboviţei multe spaţii largi care sunt nefolosite. Vorbim de CET Grozăveşti, Casa Radio, uriaşul spaţiu liber de lângă Biblioteca Naţională. Avem o problemă că nu există o conexiune între acest mediu academic şi mediul de business. Deci, ceea ce produc universităţile nu se potriveşte decât într-o oarecare măsură cu ceea ce aşteaptă mediul de business şi trebuie să creăm această conexiune.”