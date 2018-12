SCHIMBARE DRAMATICĂ de VREME! Meteorologii avertizează: Atenție la PRECIPITAȚII, în următoarea perioadă

Meteorologii au prognozat o schimbare dramatică a vremii pentru următoarea perioadă, cu precipitații însemnate și diferențe mari de temperatură





Regimul termic prognozat de către meteorologi pentru următoarele două săptămâni (3 - 16 decembrie) va avea oscilaţii în următoarele zile, când temperaturile maxime vor atinge în unele regiuni chiar şi 10 grade Celsius, în timp ce precipitaţiile însemnate cantitativ vor reveni începând din 8 decembrie, reiese din prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), publicată luni și citată de Agerpres. În Banat, valorile termice diurne vor continua să crească, astfel că se vor înregistra medii de 10 grade în cea de-a doua zi de prognoză, apoi vor marca o scădere, până în jur de 6 grade şi din nou o creştere uşoară spre data de 8 decembrie, la valori în medie de 8 grade. După această dată, tendinţa acestora va fi de scădere, spre temperaturi maxime în medie de 0 - 2 grade Celsius. Temperaturile nocturne vor fi în creştere la începutul perioadei, când se vor atinge 2 - 4 grade. În intervalul 6 - 9 decembrie, media acestora va fi de 0 - 2 grade, după care scăderea va fi treptată, astfel că pentru mijlocul lunii decembrie sunt prognozate minime în jur de -6 grade. Se vor semnala precipitaţii pe tot parcursul intervalului, însă cu o probabilitate mai mare de apariţie şi în cantităţi mai însemnate în intervalul 8 - 13 decembrie. În Crişana, procesul de încălzire va continua până în data de 4 decembrie când se vor înregistra în medie 10 grade, ziua, apoi se va răci uşor, spre valori de 4 - 6 grade. Ulterior este prognozată o nouă încălzire, astfel că, pe 8 decembrie, media regională a maximelor va fi de 6 - 8 grade, iar până la sfârşitul intervalului de prognoză se va răci continuu, până la valori ce nu vor mai depăşi zero grade. Nopţile vor fi calde, cu valori pozitive până în 5 decembrie, când minimele vor fi de 3 - 4 grade, dar se va răci accentuat în noaptea imediat următoare, spre valori în jurul a -2 grade. Vor urma nopţi uşor mai calde până în 9 decembrie, dar apoi scăderea de temperatură prognozată va determina minime în medie de -6 grade, pe data de 16 decembrie. Se vor semnala precipitaţii pe aproape tot parcursul intervalului, însă pe arii mai extinse şi mai însemnate cantitativ se prognozează a fi în intervalul 8 - 10 decembrie. În zona Transilvaniei, media regională a temperaturilor maxime va marca o scădere treptată în intervalul 4 - 7 decembrie, de la 6 la 2 grade, va creşte uşor, spre 4 grade în data de 8 decembrie, urmând o scădere treptată şi continuă până la valori de -2 grade spre finalul celei de-a doua săptămâni. Regimul termic nocturn va creşte accentuat, de la -8 grade la începutul intervalului, până la valori în jurul a zero grade. În intervalul 6 - 9 decembrie vor fi variaţii între -4 şi -2 grade, apoi se va răci semnificativ, culminând cu medii de -10 grade. Se vor semnala precipitaţii în cea mai mare parte a intervalului, dar cu probabilitatea să cuprindă arii mai extinse în perioada 8 - 13 decembrie. În Maramureş, în prima săptămână, valorile diurne vor avea uşoare fluctuaţii, cu creştere până la 6 - 7 grade în data de 4 decembrie, scădere spre 2 - 3 grade şi din nou creştere la 4 grade în data de 8 decembrie, urmând ca, în intervalul 10 - 16 decembrie, scăderea să fie continuă şi semnificativă, până în jurul unei medii regionale de -2 grade. Temperaturile minime vor marca o creştere până la medii în jurul a două grade în data de 5 decembrie, vor varia puţin în intervalul 6 - 9 decembrie, la valori între -4 şi 0 grade, apoi vor scădea semnificativ, atingând în medie -8 grade. Precipitaţiile sunt estimate ca fiind moderate cantitativ, în perioada 3 - 10 decembrie. În Moldova, în prima săptămână de prognoză se vor înregistra variaţii termice în jurul mediilor multianuale, respectiv maxime care în medie vor oscila între 2 şi 5 grade şi minime cuprinse, în general, între -4 şi zero grade. După data de 10 decembrie este prognozată o scădere treptată a temperaturii, de la o medie a valorilor maxime de 4 - 5 grade, până spre valori negative de la -4 la -2 grade la finalul intervalului. Nopţile vor fi tot mai reci, încât pentru finalul intervalului media regională va ajunge la -8 grade. Probabilitatea pentru precipitaţii va creşte după data de 4 decembrie, dar pe arii mai extinse şi posibil însemnate cantitativ acestea vor fi în perioada 9 - 12 decembrie. În zona Dobrogei, în prima săptămână, se vor înregistra variaţii termice în jurul mediilor multianuale. Astfel, media temperaturii maxime va scădea uşor de la 7 - 8 grade, în primele două zile, până spre 4 grade la mijlocul săptămânii, apoi se va încălzi, încât pentru ziua de 9 decembrie sunt estimate maxime în jur de 10 grade. După această dată, este prognozată o scădere treptată a maximelor, astfel că, pentru mijlocul lunii decembrie, media acestora va ajunge la zero grade. Temperaturile minime se vor situa în jurul valorii de zero grade Celsius, nopţi mai calde urmând să se înregistreze în perioada 9 - 11 decembrie, când media acestora va fi pozitivă, de 3 - 4 grade, dar spre finalul perioadei, după 13 decembrie, sunt prognozate minime uşor negative între -2 şi -4 grade. Precipitaţii pe arii mai extinse şi posibil însemnate cantitativ sunt posibile în perioada 9 - 12 decembrie. În Muntenia, în intervalul 3 - 9 decembrie, temperaturile maxime vor avea variaţii de la o zi la alta şi vor fi cuprinse în medie între 3 şi 6 grade, urmând ca în a doua săptămână temperaturile medii diurne să scadă treptat până la valoarea de zero grade. Intervalul de prognoză va debuta cu valori medii nocturne negative, în general între -7 şi -5 grade, însă ulterior, în perioada 5 - 8 decembrie, temperatura minimă medie va fi mai ridicată, în jurul unei medii de -2 grade. În a doua săptămână minimele termice vor fi în scădere, până la o medie de -6 grade, în zilele de 15 şi 16 decembrie. Temporar vor fi precipitaţii, cu o probabilitate mai mare de apariţie în intervalul 9 - 12 decembrie. Pentru regiunea Olteniei, în prima săptămână, vor fi variaţii termice de la o zi la alta, urmând a se înregistra medii ale valorilor maxime cuprinse între 3 şi 8 grade. Ulterior este prognozată o scădere a valorilor termice diurne, astfel că pentru finalul intervalului de prognoză este estimată o medie regională a valorilor maxime de numai 0 - 2 grade. Temperaturile minime, la începutul intervalului, vor fi în medie între -6 şi -4 grade, apoi se va încălzi, iar pe 5 decembrie se va ajunge la o medie a acestora de un grad Celsius. În intervalul 6 - 8 decembrie, temperatura minimă nocturnă va fi constantă la valori, în medie, de -1 grad. Începând cu 9 decembrie, când se vor înregistra minime în jur de zero grade, şi până la sfârşitul intervalului, scăderea va fi continua, până la valoarea medie de -6 grade (în zilele de 15 şi 16 decembrie). Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi mai ridicată în intervalul 8 - 12 decembrie. La munte, în prima săptămână de prognoză, temperatura medie diurnă va avea variaţii. Astfel, în zilele de 3 şi 4 decembrie se vor înregistra 3 grade, apoi temperatura va scădea până la -1 grad şi se va menţine constantă în intervalul 5 - 7 decembrie, urmând ca pe 8 decembrie să se atingă o medie de un grad Celsius. Începând din 9 decembrie, temperatura maximă medie va marca o scădere treptată până la -7 grade, în zilele de 13 şi 14 decembrie, apoi, până la sfârşitul intervalului, va creşte până la -5 grade. Temperatura minimă nocturnă va avea variaţii în prima săptămână, iar media va fi cuprinsă între -7 şi -2 grade, însă după data de 9 decembrie nopţile vor fi tot mai reci, media minimelor urmând să scadă spre -12 grade Celsius. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi ridicată în cea mai mare parte a intervalului, însă cantităţi mai însemnate cantitativ vor fi posibile în intervalul 8 - 12 decembrie. Estimările sunt realizate folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia.

LIBERE in plus de la stat! Cat se va sta acasa in luna decembrie

Pagina 1 din 2 12