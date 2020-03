Chiar dacă Ciolacu a criticat de multe ori acțiunile liberalilor, acum el a afirmat că „România are nevoie de stabilitate”

„Dragi români, ne afăm într-o situaţia de criză fără precedent. Este un moment în care este important să facem mai puţină politică şi să fim cu toţii responsabili. România are nevoie de stabilitate, pentru a se putea acţiona eficient. Este nevoie de calm şi de cooperare între toate forţele politice. Avem nevoie să uităm pentru moment de mizele electorale şi să le oferim românilor protecţia de care au nevoie. Trebuie să avem cu toţii un singur obiectiv: sănătatea şi siguranţa românilor. Astăzi, acum, este ziua în care orice joc politic trebuie să înceteze. Partidul Social Democrat înţelege miza momentului. Suntem un partid responsabil şi i-am invitat pe toţi colegii mei să înţeleagă criza prin care trecem. În momentele dificile, PSD a fost mereu alături de români. De aceea, ca preşedinte al Camerei Deputaţilor, alături de colegii mei, voi face toate eforturile ca mâine să avem un guvern funcţional.

Am avut în faţă o decizie extrem de grea: să votăm un guvern care nu merită să fie votat sau să lăsăm să se prelungească o criză politică cu efecte asupra românilor. Un premier propus de PSD s-ar fi lovit de refuzul preşedintelui, care a spus de mai multe ori că nu vrea să pună premier social-democrat. Un astfel de scenariu ar fi perpetuat criza politică, iar costurile le-ar fi suportat tot românii. Este evident că Ludovic Orban şi membrii cabinetului său au greşit enorm faţă de români. În primul rând prin faptul că au pus interesul lor politic înaintea siguranţei şi sănătăţii românilor. Apoi felul în care au gestionat griza din sănătate. Nu mai vorbesc de asumările repetate de răspundere, cele 25 de ordonanţe, privatizarea sănătăţii sau modiciarea legislaţiei electorale. Florin Cîţu a fugit de răspundere. Este inadmisibil ce a făcut ieri. Şi acum, în timp ce noi suntem în Parlament şi căutăm soluţii pentru a avea urgent un guvern cu puteri depline, reprezentanţii PNL s-au izolat în vilele de protocol.

Eu am încredere în români, am încredere în capacitatea lor de a cântări lucrurile şi de a trage singuri concluziile. Sunt sigur că cei care au greşit în această criză vor fi traşi la răspundere pentru iresponsabilitatea lor. Chiar şi aşa, îi rog pe colegii mei din PSD să înţeleagă această situaţie excepţională şi să ne facem datoria. Am luat măsuri pentru ca totul să se desfăşoare în condiţii de maximă siguranţă. PSD va fi în continuare singura forţă politică responsabilă şi partidul care poate asigura stabilitate şi siguranţă pentru români. Trebuie să fim solidari cu românii, trebuie punem pe primul loc România, trebuie să fim cu toţii în siguranţă. Dumnezeu să ajute românii şi România în aceste momente dificile”, afirmă Ciolacu.

