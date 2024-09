Aderarea la Schengen se decide la finalul lui septembrie. Alegerile care îi dau emoții lui Ciolacu

București. Aderarea la Schengen, pentru România și Bulgaria, va fi decisă de alegerile de la finalul acestei luni, din Austria. Ministrul Afacerilor Externelor, Luminița Odobescu susține că, în funcție de rezultat se va stabili ce urmează în acest dosar.

Anterior, în mai multe declarații publice, premierul Marcel Ciolacu și-a exprimat convingerea că România va adera la spațiul de liberă circulație în acest an. Conform ministrei Luminița Odobescu, situația nu este atât de simplă, însă.

Ministrul Luminița Odobescu a declarat că România și-a îndeplinit toate obligațiile asumate pentru a adera la spațiul de liberă circulație. Cu toate acestea, va depinde de rezultatul alegerilor parlamentare din Austria dacă vom fi acceptați în Schengen. Țara noastră a intrat în acest spațiu cu frontierele aeriene și maritime, în luna martie. A fost o decizie simbolică, fără efecte benefice concrete pentru români.

„Este un obiectiv pentru care lucrăm îndeaproape cu Ministerul de Interne. De asemenea, ne-am coordonat foarte strâns cu Bulgaria în materie de luptă împotriva migrației ilegale. Discutăm constant cu Comisia Europeană, tot ceea ce ne-am angajat atunci când am intrat în Schengen-ul aerian noi am dus la îndeplinire. Am raportat deja CE acest lucru”, a declarat Luminița Odobescu.