Unul dintre pacienții care a trăit coșmarul COVID-19 este profesorul Vlad Ciurea. Medicul a ajuns la spital după ce a efectuat un test la un control de rutină, însă starea acestuia în momentul în care a ajuns la spital nu a fost tocmai cea mai bună.

Doctorul Ciurea a povestit vineri, la Antena 3, prin ce a trecut cu boala, ne-a spus schema de tratament pe care a urmat-o şi ne-a dat şi câteva sfaturi de prevenţie.

“Vreau să să spun că eu nu am avut o formă uşoară, ci una medie, chiar peste medie, dar nu chiar severă.

Când am avut test pozitiv şi am văzut că starea mea nu este bună, cu toate că aveam gust, miros, mă orientam, eu simţind că aş putea să mă degradez, am decis să merg la spital.

Prof. dr. Ciurea: 4 medicamente intravenos, o săptămână

La Institutul Matei Balş mi s-au introdus patru medicamente intravenos: antibiotic, cortizon de tip dexametazonă, antiviral Remdesivir şi Tocilizumab, un antiinflamator. Cu toate făceam perfuzii de două ori pe zi.

În afară de acestea, mai luam un antitrombotic, vitamina C, vitamina D şi protecţie gastrică. Acesta a fost tratamentul aproximativ o săptămână”, a spus prof. dr. Vlad Ciurea, vineri, la Antena 3.

Medicul spune că vitamine a luat şi înainte de a se infecta, dar şi după ce s-a vindecat de COVID-19.

“Iau şi acum vitamina D, se recomandă în perioada de iarnă, primăvară, iau vitamina C, iau şi zinc. Deci nu le exclud”, a continuat prof. Ciurea.

Ce efect au tratamentele naturiste în COVID-19

Neurochirurgul, care a urmat tratament din protocolul COVID, spune că tratamentele naturiste nu dăunează creierului şi nu le respinge nici pe cele pe care unii medici spun că le-au conceput singuri.

“Tratamentele naturiste nu dăunează creierului, organismul e perfect conceput astfel că dacă ajung o serie de medicamente şi suplimente naturiste, organismul le elimină imediat, mai ales că ele se iau cu mult apă”, explică Ciurea.

Cât despre medicii care au propria schemă de tratament pentru bolnavii de COVID, cum este şi cazul dr. Flavia Groşan, care a iscat numeroase controverse în spaţiul public, profesorul nu le neagă.

“Trebuie analizat de la caz la caz, pentru că una e să ai boala şi cu factori de risc, şi alta este să ai cu forme uşoare care se pot trata acasă cu suplimente”, consideră dr. Vlad Ciurea.

În ce priveşte măsurile de protecţie, medicul a recomandat, pe lângă purtarea măştii de protecţie, distanţarea şi igiena mâinilor, şi vaccinarea anti-COVID.