Prima dezvăluire care a ridicat mari semne de întrebare în rândul electoratului a fost cea legată de vizita aranjată de Clotilde Armand la Ambasada Franței la București, la acel moment – 2016 – consilier local în cadrul Primăriei sector 1. Ea l-a invitat pe primarul în funcție al sectorului, Dan Tudorache, la o cină cu un înalt funcționar al ambasadei pentru a discuta afaceri… civice. Scopul, declarat de altfel acum, era ca primarul să accepte ca „o companie franceză, cu experiență în domeniu” să se ocupe de ridicarea unui nou spital în partea de nord a Capitalei.

Mai multe amănunte despre acest așa-zis lobby al unui cetățean francez pentru o firmă franceză, în condițiile în care trebuia să se treacă și printr-o licitație conform legii, le-am aflat cu toții în emisiunea lui Silviu Mănăstire de la B1 Tv, când Clotilde Armand a stat față în față cu primarul Sectorului 1 Dan Tudorache.

Tot în acea emisiune s-a vorbit și despre scheleții din dulapul candidaților. Iar în cazul lui Clotilde Armand chiar au început să se înmulțească informațiile despre niște astfel de „scheleți”. Și, exact cum se întâmplă în toate campaniile electorale din lume, electoratul trebuie să știe tot ce se descoperă despre cei care vin în fața poporului să solicite votul.

În Sectorul 1, avem ceea ce se poate numi cea mai dură campanie electorală pe care au văzut-o bucureștenii în ultimii 8 ani. Iar Clotilde Armand, care se autocaracterizează ca fiind ”singurul bebeluș alb născut într-o maternitate din Guadalupe”, unde erau doar bebeluși de culoare, și-a clădit strategia de atac exact pe semnificația acestei primei fraze din CV-ul ei de prezentare. Ea, un candidat alb, curat adică, lângă restul candidaților negri, murdari. În plin val antirasism, această analogie i-a explodat candidatei în față, spre neșansa strategiei dorite.

Scheletul de care se teme cel mai tare: relația cu serviciile secrete

Cu peste 20 de plângeri penale depuse către DNA, Poliția Capitalei și alte instituții în mai puțin de două luni, Clotilde Armand atacă tot mai virulent, iar motivul este, spun oamenii informați, teama de a nu-i ieși pe piață dosarul.

Ascensiunea ei în marile industrii influente precum energia, crearea unui partid (USR) și ridicarea lui în popularitate într-un timp record, ambiția ei de a pune stăpânire pe cea mai importantă primărie dintre cele șase sectoare ale Capitalei sunt teme care au adus-o pe Armand pe prima scenă a politicii de dreapta.

Toate acestea nu sunt rodul ambiției și nici a unei minți geniale.

Clotilde Armand e în misiune – este ultima ultima dezvăluire media. Gravă acuzație, greu de probat la momentul actual, dar…am mai avut cazuri de acest gen și am primit confirmări din surse oficiale după ani și ani de zile. Și, cum ziceau și liberalii, și useriștii, și pesediști, când le convenea – nu iese fum fără foc!

Culmea este că jocul cu acuzații halucinante l-a început chiar candidata Clotilde Armand. Ea a publicat pe pagina ei de Facebook următorul text:

„Topul știrilor false(…) Se zice că Clotilde Armand ar fi de fapt Anastasia Romanov, descendenta ultimului ţar al Rusiei. În 1989 a adus în România dolari, arme, droguri şi o maşină de scris, pentru a ne fura ţara. În 15 iunie 1990 a călcat intenţionat pe florile plantate de mineri în Piaţa Universităţii. A dirijat din umbră CDR, a câştigat alegerile din 1996 şi a uneltit pentru intrarea României în NATO şi UE. Este femeie. Va face obligatorie apa caldă la blocurile din Sectorul 1. Îi plac clătitele. Vrea să interzică pensiile speciale. Deşi ştie perfect limba română, se preface că ar avea accent franţuzesc. Pe scurt, a inventat vaccinul contra Ciumei Roşii!”, a scris ea săptămâna trecută.

Știrea cum că ea este „agent secret”, nu a apărut nicăieri, niciodată până la această postare. Deci, de ce ar vrea să scuze ceva ce nu s-a întâmplat?

Apoi, luni, într-un interviu-mărturie a celebrului procuror Mircea Negulescu, zis Portocală, numele franțuzoaicei a apărut în „spovedania” bombă. Anchetatorul care era croit să-i „paradească” pe oamenii lui Ponta, Ghiță și Dragnea a ieșit cu o declarație explozivă.

Procurorul Mircea Negulescu a susținut că generalul SRI Florian Coldea și doi ofițeri de informații francezi i-au vorbit despre candidata USR Clotilde Armand.

“La momentul discutiei pe care a avut-o in sediul Ambasadei Frantei s-a discutat ceva si despre doamna Clotilde Armand. Stiu doar că au fost astfel de discuții in sediul ambasadei franceze. Mie nu mi se pare normal ca un sef operativ al SRI sa mearga la sediul ambasadei si sa discute despre dosarul Apa Nova unde era domnul Semenescu, si sa promita ofiterilor respectivi ca nu va fi arestat domnul Semenescu. Eu stiu ce putea sa spuna domnul Semenescu daca ar fi fost introdus in stare de arest preventiv? Poate putea sa faca niste declaratii spectaculoase, si atunci ca sa nu declare omul cine stie ce l-au plasat in control judiciar. (…) S-a discutat despre domnul Semenescu, dupa care s-au purtat discutii si in legatura cu doamna (n.r. – Clotilde Armand)”.

Intrebat daca “discutau spionii intre ei despre alti spioni”, Negulescu a raspuns: E posibil orice”.

( https://www.luju.ro/clotilde-armand-in-combinatia-lui-coldea-procurorul-mircea-negulescu-arunca-bomba-generalul-sri-florian-coldea-si-doi-ofiteri-de-informatii-francezi-au-vorbit-despre-candidata-pnl-usr-clotilde-armand-s-a-discutat-ceva-si-despre-doamna-clotilde-armand-intr)