Scene sălbatice în învățământ. Elev bătut cu un lemn de învățător! Cadrul didactic încă predă la școală

Un elev de doar 7 ani dintr-o școală din Protopopești, comuna Tăcuta, a fost bătut cu bățul peste mână pentru că nu știa tabla înmulțirii. Oamenii legii au deschis un dosar penal pe numele cadrului didactic. Mai mult, mama copilului a declarat că bunica lui l-a gășit plângând și că acesta refuză să mai meargă la ore.

„O echipă formată din doi inspectori din cadrul instituţiei s-a deplasat la şcoala respectivă, pentru a efectua verificări cu privire la aspectele semnalate. Vom reveni cu un punct de vedere, în funcţie de rezultatele acestor verificări”, a declarat Andrei Huiban, purtătorul de cuvânt al ISJ Vaslui.

Copilul este în clasa a II-a și locuiește împreună cu bunicii săi. Mama lui este plecată la muncă în străinătate și nu a știut că acesta este traumatizat de învățătorul lui.

„Copilul e în grija mea, eu răspund de el. Normal că i-am făcut poză și i-am trimis mamei lui să-l vadă. Ea lucrează în Franța și nu i-a venit să creadă, a zis că ea muncește prin străinătate ca să își poată da copilul la școală și profesorii îl bat!?”, a declarat bunica băiatului.

Elev, traumatizat de învățător

Bunica elevului a declarat că l-a găsit cu mâinile roșii și că învățătorul trebuia să-i dea o notă mică, nu să-l bată. Ea a mai spus că minorul nici nu mai vorbește, după tot ce s-a întâmplat la ore.

„Vineri am trimis copilul la școală, iar la ora 13:00 termina cursurile. Eu eram la poartă, așteptam să iasă, au ieșit o parte dintre elevi, dar cei din clasa a II-a nu mai ieșeau din clasă. Doamna Baciu s-a dus să vadă ce fac copiii, al meu stătea în bancă, avea palma roșie și nu voia să iasă din clasă. A ieșit până la urmă cu doamna Baciu, a venit afară și nu putea să deschidă gura să vorbească. L-am luat ușor, ușor și, până la urmă, mi-a zis: Mamaie, am luat bătaie că nu am știut la matematică pe sărite tabla înmulțirii. Câte cifre, atâtea bețe la palmă.

Marți am mers și am vorbit cu domnul director, m-a pus să scriu ce s-a întâmplat și am dus hârtia la domnul director de la Tăcuta. Astăzi (n. red. – miercuri) am vorbit și cu domnii de la ISJ. Nu pot să tac. Fie că este copilul meu sau al altuia, el nu trebuie bătut. Nu știe, îi dati nota 4, dar nu trebuie să îl bați. A zis că a fost puțin nervos. Eu înțeleg, dar asta nu înseamnă că trebuie să se descarce pe copii”, a mai spus bunica băiatului pentru Vremea Nouă.