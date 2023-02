Scene macabre într-un oraș din Germania. Un sicriu în care se afla cadavrul unui român a căzut din mașina mortuară în mijlocul intersecției

Totul s-a petrecut vineri, la primele ore ale dimineții, iar în sicriu se afla un român în vârstă de 52 de ani, care a murit luni la Brunsbüttel, Germania. Trupul acestuia trebuia transportat către țară vineri dimineață.

„Așteptam la semaforul roșu. Un pick-up alb a plecat cu viteză mare. Deodată, ambele uși s-au deschis și un sicriu de lemn maro a căzut pe stradă. , M-am gândit, Doamne, asta nu poate fi adevărat acum”, a povestit o femeie care a fost martoră la cele întâmplate.

Un sicriu în care se afla un român a căzut din mașină pe străzile din Germania

Un alt martor a declarat că tot ce a auzit a fost o bubuitură puternică, iar apoi a văzut sicriul. „Am auzit o bubuitură puternică, am crezut că s-a întâmplat un accident. Apoi am văzut sicriul. S-a întâmplat să treacă o ambulanță. Șoferul a aprins luminile albastre, a asigurat sicriul, astfel încât să nu mai poată intra pe stradă alte mașini”.

Imediat ce și-a dat seama de cele petrecute, șoferul mașinii s-a dat jos pentru a pune sicriul înapoi în mașină, fiind ajutat de încă doi trecători.

„Când am ridicat sicriul, era foarte greu. Atunci mi-am dat seama că era unul acolo. În acel moment mi s-a făcut pielea de găină. A fost doar înfiorător. Sunt încă în stare de șoc”, a explicat unul dintre cetățenii care au dat o mână de ajutor. Câteva minute mai târziu, șoferul s-a urcat din nou la volanul mașinii și a plecat ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.

Românul era un lăcătuș care a murit luni, în Brunsbüttel. Un prieten apropiat a spus: „A lucrat ca lăcătuș timp de zece ani și a fost pilonul de bază al companiei. Sunt profund impresionat de moartea lui”. Trupul românului trebuia dus acasă vineri dimineață, dar a alunecat din mașină după 800 de metri de când fusese preluat de la casa mortuară, potrivit publicației Bild.