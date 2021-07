Interacțiuni neașteptate au avut loc între Fulgy și Yoannes, soțul cântăreței Narcisa Moisa. După ce fiul Clejanilor a lipsit o perioadă de pe rețelele de socializare, ca urmare a acuzațiilor referitoare la consumul de substanțe interzice, Fulgy a intervenit în relația dintre Yoannes și soția sa, iar reacția a fost împărtășită și cu fanii de pe Instagram.

Fulgy și amicul său Yoannes s-au filmat pe străzile din București, în timp ce imitau scene dintr-o parodie pe care Fulgy a lansat-o în urmă cu câteva zile. Deși pare că are loc un conflict, Fulgy îl ironizează pe amicul său și îl bruschează. Cu toate acestea, tânărul de 23 de ani a profitat de ocazie și i-a cerut prietenului său să se împace cu soția lui.

Yoannes și Narcisa Moisa s-au despărțit, din nou, la doar o săptămână după ce au anunțat că s-au împăcat. Fulgy nu a fost și nu este deloc de acord cu demersul în cauză, somându-l pe amicul său să se împace repede cu artista.

Yoannes: M-a bruscat!

Fulgy: Dacă nu te împaci cu Narcisa… împacă-te, bă, cu Narcisa!

Potrivit relatărilor lui Yoannes, cei doi soți au încercat să-și mai ofere o șansă, însă lucrurile nu au decurs așa cum au sperat.

„Eu v-am spus o dată, de câte ori să vă mai spun? Am mai încercat, dar nu se mai poate. Ne-am răcit unul de celălalt. Așa cred”, a scris Yoannes, pe pagina sa de Instagram.

“Începând din momentul acesta, relația mea cu Narcisa este strict profesională. Nu au avut relație intimă, așa cum spune domnul Tzanca. Așa că, dragele mele, aveți verde… Și ea are verde… Felicitări, Tzanca! Ne-ai despărțit… ce mă fac eu acum cu toate admiratoarele tale?!”, a scris pe contul de socializare Yoannes.

Ce decizie a luat Fulgy

Fulgy a luat o pauză de pe rețelele de socializare, ca urmare a acuzațiilor referitoare la consumul de substanțe interzise. Fulgy a recunoscut că a avut probleme cu consumul de droguri, cu ceva vreme în urmă, și a explicat că, în ultima perioadă a decis să nu se mai remarce pe rețelele de socializare.

El a spus că, în ultimele zile și-a revenit și a reflectat la ceea ce a făcut. A decis să nu mai aibă activitate pe rețelele de socializare, pentru că s-a simțit copleșit de expunerea de care a avut parte și de publicitatea negativă pe care și-a atras-o.

„În tot timpul ăsta am meditat, am stat în casă, am stat departe de social media și tot ce înseamnă pentru că ajunsesem la un punct în care cuvântul Fulgy adunase pe net peste 60-70 mil de vizionări, nu mai făceam față la atâtea păreri, gânduri, comentarii. M-au făcut să iau o pauză de la social media. Am vrut să iau o mică pauză de 3 săptămâni”, a spus Fulgy.