„Asta e o zi foarte grea, e cea mai grea zi, pentru că vezi dacă ai om în finală. Este cea mai nenorocită zi, cea mai grea, cea mai tensionată, cea mai stresantă. Am foarte mare încredere în ei, dar știți cum e chestia aia de moment, când unii concurenți se pierd cu firea și nu mai știu ce au de făcut. Dacă vă aduceți bine aminte, în sezonul 8 eu nu am avut om în finală”, a spus Cătălin Scărlătescu.

„Semifinala estea cea mai importantă zi din tot sezonul, chiar mai importantă și decât finala, pentru că aici se fac toate jocurile.

Toți pornesc cu aceleași șanse, pentru că pleacă de la zero. Iar în momentul în care se pune farfuria pe masă, oricine poate să ia 15 puncte. Putem să avem foarte multe surprize. Cătălin Amarandei a demonstrat faptul că este unul dintre cei mai buni bucătari pe care noi i-am avut pe aici, iar Ștefan este omul în care eu am crezut încă de la început și este omul care nu m-a dezamăgit nici până acum.

Florin este un talent care poate să pună în farfurie orice nebunie posibilă și să te facă s-o iubești, iar Keed este cea mai frumoasă surpriză pe care eu am întâlnit-o în sezonul 9, din echipa mea. Mă bucur foarte mult că îi am în semifinală, sunt patru băieți de aur”, a afirmat Florin Dumitrescu.