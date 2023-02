Scenariul pervers al Kremlinului!

Mă doare, dar nu pot vorbi despre Rusia în termenii pe care o face Depardieu deşi poate mi-aş fi dorit. Francezii n-au o Basarabie şi Bucovină, n-au sute de mii de români îngropaţi în Siberia, n-au simţit dragostea muscalului şi nici cravaşa sa civilizatoare.

Cam așa am scris într-o carte despre Rusia aflată sub tipar la „Evenimentul Zilei și Capital”, Editura de Carte. Zilele trecute mi-am amintit de propaganda rusă și de eficiența ei fiind chestionat într-o minunată emisiune de un intelectual rafinat, Flaviu Predescu la DCNews.

Da, rușii sunt diabolici. O spun cu năduf! Sunt ai dracu de buni! Ani de zile au încercat să ne păcălească cu planul Kozac. Ne-am promis marea cu sarea, ne-au promis chiar Republica Moldova numai să nu intrăm în NATO și UE. Am refuzat astfel de oferte grecești pentru că suntem arși de-a lungul istoriei de prea multe ori. De la 1877 ne tot fraieresc. Pe 4 (sv)/16 aprilie (sn) 1877 semnam cu Rusia la București convenția prin care românii acordau „liberă trecere” trupelor țariste, în condițiile în care Imperiul Rus garanta apărarea și menținerea integrității teritoriale a României. Rezultatul? Ne-au luat trei județe din sudul Basarabiei. Ba au amenințat că ne și ocupă!

Astăzi în contextul războiului din Ucraina, rușii au schimbat marota. Periodic anunță în media și pe toate canalele posibile că Bucovina și Sudul Basarabiei sunt pământuri românești. Că nu ei ni le-au răpit, ci Ucraina. Și că evident imperialiștii și fasciștii ucrainieni trebuie să retrocedeze aceste terirorii României. În mod clar este o diversiune pentru că Moscova nu dorește să întărească România, o țară MATO. Ci doar să distrugă Ucraina. De la Petru cel Mare, nu doar de la Stalin încoace rușii au prins dragul de a se juca cu minoritățile. Fie ele creștine, fie naționale.

Persecuțiile la care este supusă minoritatea română din Ucraina este reală. Și nu este de de azi-de ieri, ci dintotdeauna. Ucrainienii au un naționalism care nu poate fi depășit decît dee ruși. Dar amplificarea și publicitatea intenționată făcută acestor fapte nu are decât unic scop intimidarea și emoționarea opiniei publice românești. Care poate cădea în acestă capcană iscusit urzită. „Ucrainienii sunt mai răi ca rușii, deci e bine că mănâncă bătaie. Și-o merită” Românii au dat dovadă de o solideritate cu ucrainienii nemaipomenită. A emoționat întreaga planetă. Am arătat lumii că poporul acesta are inimă. Prezentare agresivă a persecuțiilor minorității romînești nu face decât să vulnaribilizeze falncul sudic al NATO și sentimentelor românești.

Încetarea ajutorului dat Ucrainei ar fi o crimă. O cădere a Ucrainei – care așteaptă un Stalingrad – ar fi fatala neamului românesc. Ar aduce din nou Rusia pe Prut!

Este important ca Ucraina să nu piardă războiul. Este obligatoriu. În viitot Ucraina va fi obligată să respecte minoritățile naționale. Și o va face. Dar pierderea războiului este o catastrofă! Și nu folosesc vorbe mari!

Hai să gândim, nu să ne lăsăm seduți de cântecele unor balalaici!