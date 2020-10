Consilierul șefului FRF, Andrei Vochin, a dezvăluit ce i se poate întâmpla naționalei României în Islanda. Tricolorii vor fi testați de islandezi într-un laborator neacreditat UEFA, iar oficialul FRF se teme de testele fals-pozitive.

Jucătorii naționalei s-au testat deja luni, iar rezultatele vor merge la un laborator acreditat de UEFA. În Islanda lucrurile vor fi diferite, iar autoritățile se vor ocupă de prelucrarea testelor. Vochin se teme de ce este mai rău pentru echipa condusă de Mirel Rădoi.

„Guvernul islandez are alte reguli, spre deosebire de Austria. În Islanda vom fi testați, din nou, toți, de către guvernul islandez. Nu are nicio legătură cu UEFA laboratorul care va prelucă testele. Faci testul acolo, pleci de acolo la hotel și se așteaptă rezultatul. Dacă e vreun rezultat pozitiv, atunci începe anchetă epidemiologică. Noi nu mergem la cantonamentul din Mogoșoaia, cel puțin eu. Orice cetățean care ajunge în Islanda acesta stă 14 zile în carantină, dar sportivii au „culoar”.

Sincer, mă îngrijorează testul asta (n.r. – la laboratorul neacreditat UEFA), dar nu pentru că vin dintr-o zona balcanică. Se spune că zona nordică e de o corectitudine iesita din comun. Am văzut Suedia – Danemarca. L-am văzut pe suedezul ăla cu circul lui despre rasism. La fotbal nu mă convinge nimeni că lucrurile stau așa. Am văzut cazul din Feroe, care are o legislație asemănătoare, identică pe anumite părți.

Și am văzut ce au pățit cei de la Slovan Bratislava, descoperiți cu test COVID și care au pierdut cu 3-0. Când s-au întors acasă, s-au retestat, iar omul găsit pozitiv a fost găsit negativ”, a declarat oficialul FRF.

În cel mai rău caz, România ar avea nevoie de 12 jucători de câmp plus un portar pe foaia de joc. Dacă nu are acești jucători, tricolorii ar putea pierde cu 3-0 la „masa verde”.

„Mă pot gândi și la așa ceva în cazul nostru. Atât timp cât nu este un laborator acreditat UEFA, da-mi voie să mă gândesc la orice. Să nu fie așa și să fiu eu exagerat. Dar ce s-a întâmplat în Feroe mă pune pe gânduri.

Până la 13 trebuie să fim apți, dintre care un portar, că să putem juca trebuie să fim. Eu mă gândesc, sincer, că dacă s-ar întâmplă așa ceva să se mai facă un test, dar cu laboratorul acreditat UEFA. Eu sper să nu se întâmple”, a spus Andrei Vochin, potrivit sport.ro.