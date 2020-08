După Marea Stingere, gradul de discriminare și de prioritate în reaproprierea planetei fu decis în primă instanță de legea junglei, apoi de biologie. Se pare că au câștigat virușii, dar, nemaiavând corpuri în care să se înmulțească, au dispărut și ei. Plantele au proliferat, dar au produs prea mult efect de seră și au dispărut și ele. În cele din urmă, după dreptate, a câștigat permanent tabloul periodic: H He Li Be Bo C N O…