A fost arestată în faţa casei din str. Clopotarii Vechi, unde generalului Rădescu i se fixase domiciliu obligatoriu.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a fost avocat, critic cinematografic la „Universul literar” şi infirmieră la un spital militar. Apoi a devenit reporter politic la oficiosul liberal „Viitorul” şi şef de cabinet al generalului Nicolae Rădescu la Ministerul Afacerilor Interne.

A fost implicată în procesul Organizaţiei „T”. Anchetatorii, sub coordonarea „omului şobolan” (Al. Nicolschi), au încercat prin mijloace brutale (ameninţări, administrarea de substanţe halucinogene, bătăi, viol etc.) s-o determine să declare că adevăraţii conducători ai presupusei „organizaţii contrarevoluţionare” erau liderii opoziţiei – Iuliu Maniu, Dinu Brătianu, Nicolae Rădescu.

Adriana Georgescu-Cosmovici a părăsit, clandestin, România la 2 august 1948, stabilindu-se în Franţa.

În exil, a lucrat la redacţia ziarului „Uniunea Română” (1949–1951) şi s-a implicat în procesele politice anticomuniste de la Paris (1952) şi Berna (1955).

