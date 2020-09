Ponta a mai spus încă o dată că rezultatul testelor pentru COVID-19 este negativ, afirmând totodată că PSD va pierde alegerile locale în Iaşi şi Bacău, unde formaţiunea politică pe care o conduce va obţine multe voturi.

„Am venit azi la Iaşi în primul rând sănătos, ceea ce cred că e mai important. În al doilea rând, având convingerea că echipa Pro România Iaşi, Sorin Iacoban, candidatul pentru primar, şi Bogdan Abălaşei, candidatul la Consiliul Judeţean, este o echipă pe care pot să o susţin cu toată convingerea. Ei doi sunt vârfurile de lance, dar e vorba de o echipă întreagă de candidaţi în oraşe, comune. Ştiu că avem candidaţi foarte buni şi la Paşcani şi la Hârlău, că pe listele de consilieri sunt oameni care pot să facă ceva bun”, a declarat Victor Ponta.

El a precizat că are convingerea că atât la Iaşi, cât şi la Bacău social-democraţii vor pierde alegerile locale.

„Ca şi la Iaşi, şi la Bacău PSD-ul probabil va pierde ceea ce consideră nişte judeţe roşii. În mod greşit, după părerea mea. Şi îi deranjează candidatura Pro România pentru că este o candidatură, şi la Bacău şi aici, care ia foarte multe voturi. Dar nu mă aşteptam ca războiul să se ducă la Bacău la candidata noastră, doamna Ţaga. Ea este medic, îşi face datoria. Acum, în loc să se ducă să aibă grijă de pacienţi, trebuie să stea acasă, pentru că aşa a zis şeful PSD că are o problemă. Noi ne-am testat, nu am făcut nimic de atunci şi până aseară când am primit testul. Dacă era pozitiv, evident că nu ne-am mai fi văzut astăzi”, a declarat Victor Ponta.”, a declarat Victor Ponta, citat de Agerpres.

„Vreau să spargem blaturile astea care cred că reprezintă un blestem pentru România”

Acesta a spus că partidul pe care îl conduce este cea mai bună alternativă politică, afirmând, totodată, că vrea „să spargă blaturile” care sunt un blestem pentru România ultimilor 30 de ani.

„Consider că la Iaşi, unde atâta s-au încurcat PSD cu PNL, PNL cu PSD, de nu mai ştii care e ciuma galbenă, ce culoare mai au pentru că un pesedist candidează de la la PNL, un penelist în PSD. E nevoie de o construcţie alternativă pentru cei care spun că s-au săturat şi de PSD şi de PNL, şi de pesediştii din PNL şi de peneliştii din PSD, oamenii nu ştiu cu cine să voteze, motiv pentru care am construit Pro România.

Cum facem şi la nivel naţional, cum aţi văzut şi în Parlament la acea tentativă de moţiune, şi aici vreau să spargem blaturile astea care cred că reprezintă un blestem pentru România: 30 de ani de aceleaşi schimbări. Sunt convins că încet, încet, Pro România va fi acea soluţie pentru cei care nu mai vor ciuma roşie, galbenă, amestecată”, a declarat preşedintele Pro România.

La conferinţa de presă a fost prezent şi liderul Pro România din Chişinău, Iurie Leancă, fost premier al Republicii Moldova.