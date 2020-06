După ce, Naba Salem, o altă fost concurentă de la acest reality-show, a atacat-o foarte dur pe Bianca Pop, o altă fată, de asemenea, fostă concurentă a băgat-o în corzi, tăindu-i răsuflarea.

Este vorba despre Nicoleta Dragne, care a avut un „cui” împotriva Biancăi, iar acum a găsit posibilitatea să se răzbune.

Totul a început, după ce Bianca Pop a postat pe rețelele de socializare un filmuleț în care este supărată și merge plângând pe stradă.

Bianca spune că a ajuns în acea stare din cauza lui Naba Salem, pe care o înjură de mama focului.

Desigur, aceste imagini au fost văzute de numeroși internauți, dar și de Nicoleta Dragne.

Scânteia a aprins fitilul scandalului, iat Nicoleta a avut o reacție dură, la rândul ei.

Pe pagina sa de socializare, Nicoleta spune că Bianca are nevoie de ajutor de specialitate, chiar acuzând-o că ar consuma diferite substanțe și că nu se comportă ca un om normal.

„O luați de o aripă și o duceți la spital”

„Vă rog, nu îmi mai trimiței filmulețe cu ce postează Bianca. Dacă doriți să o ajutați, încercați să o duceți la un specialist. Un om normal nu se comportă niciodată așa”, scrie Nicoleta Dragne pe Instagram.

„Nu știu ce substanțe ia sau ce probleme psihice are, dar un om care minte, amenință, înjură, jignește, inventează bătăi, furturi, are filme, etc. și apoi plânge și se victimizează, are nevoie de ajutor. Nu de expuneri la televizor, nu de story-uri înșirate, nu de mesaje peste mesaje. Are nevoie să meargă la un medic, să se interneze eventual o perioadă până își revine”, a mai spus Nicoleta Dragne.

Mai mult, Nicoleta a atacat-o pe Bianca, spunând că aceasta ar avea nevoie și de câteva intervenții estetice.

„Mi se pare trist ce se întâmplă, mi se pare trist că problemele psihice ale cuiva sunt motivul de râs și batjocura altora, așa că dacă vreți să o ajutați, o luați de o aripă și o duceți la spital. Nu să-și pună sâni și fund, la un spital unde medicii pot să aibă grijă de sănătatea ei”, a continuat Nicoleta Dragne, potrivit a1.ro