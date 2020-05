În supermarketurile Lidl și Kaufland clienților nu li se mai ia temperatura la intrare. ”Nu se mai ia temperatura la intrarea în magazin. Rugăm clienţii să respecte măsurile de igienă şi distanţare socială atunci când vin la cumpărături”, au transmis, vineri, reprezentanții Kaufland. Decizia a fost luată în urma scandalurilor din ultimele zile.

Și Lidl, lanț care face parte din același grup, a anunțat că s-a renunțat la măsurarea temperaturii clienților la intrarea în magazin. Acum, accesul clienților în magazinele din lanțurile Lidl și Kaufland e restricționat doar de purtarea măștii de protecție.

Măsuri similare au fost decise ad-hoc, și la alți retaileri. Un timișorean a relatat că acest lucru nu se mai întâmplă la un magazin de bricolaj și amenajări. ”La Dedeman am întrebat, la intrare, dacă nu mi se ia temperatura. Răspuns: “Nu mai luăm, comentează lumea! Afară din magazin, îi spun unui polițist, îi zic de fază, și ma informează că lumea prea nu e de acord ca agenții de pază să le ia temperatura.

Dar cine vreți să v-o ia? Un neurochirurg? Să stea un savant cu toate diplomele în piept că nea’ Caisă și tanti Tanța, care au 8 clase, au impresia ca termoscanerele le fură inteligența? N-are ce fura bre! N-are! E vid acolo sus, VID”, a notat, revoltat, pe pagina sa de Facebook, timișoreanul, acum două zile.

Nelu Tătaru: ”Termoscaner nu există”

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a explicat, vineri, într-o declarație de presă, de ce măsurarea temperaturii la intrarea în supermarket este necesară, și anume, pentru că permite ”un minim triaj epidemiologic”. ”Gândiți-vă că în orice spațiu închis trebuie să avem un control, că vrem, că nu vrem. Este bine pentru fiecare dintre noi. Trebuie să gestionăm un minim triaj epidemiologic. Este un minim triaj”, a menționat ministrul.

Acesta a mai explicat și faptul că nu e nimeni ”scanat” cu termometrul și că, ceea ce se întâmplă la intrările în aceste magazine e similar cu ceea ce facem acasă când ne luăm temperatura. Diferă doar tipul termometrului.

”Iei temperatura unui om și acasă. Acea exprimare nefericită, termoscaner, nu există. Este un termometru digital cu care luăm temperatura. Are o marjă de eroare, tocmai de asta am dus-o la 37,3, dar se poate să reluăm această temperatură după 2-5 minute să vedem dacă rămâne. Este o măsură de protecție pentru noi, inclusiv pentru cel care are temperatură mai mare de 37,3”, a mai explicat ministrul Sănătății.