„Astăzi, majoritatea din Consiliul Naţional al Audiovizualului a votat ȋmpotriva prelungirii licenţei unei televiziuni de ştiri. De miercuri, 30 octombrie, ora 23:59, Realitatea TV nu va mai avea dreptul să emită pentru că nu va mai avea licenţă.

Eu am votat pentru prelungirea licenţei şi vreau să explic cum am apreciat şi de ce am luat această decizie.

Din capul locului spun că nu m-a interesat numele televiziunii, ci am apreciat aşa susţinându-mi decizia cu argumente pe care le apreciez ca fiind logice.

Contradicţia numărul 1 – FUNCȚIONAREA

Televiziunea respectivă se afla ȋn insolvenţă de 8 ani de zile. 8 ani de zile CNA şi legislaţia audiovizualului nu au avut nimic ȋmpotriva funcţionării acestei televiziuni. De ce? Pentru că legea audiovizualului permite ca o televizune aflată ȋn insolvenţă să funcţioneze şi să emită ȋn continuare.

Deci, până ieri, CNA nu avea o problemă cu această societate şi cu faptul că are datorii la stat. Dar astăzi, când vine vorba despre prelungirea licenţei, avem brusc o problemă cu datoriile societăţii.

Contradicţia numărul 2 – RECUPERAREA DATORIILOR

Dacă statul, prin ANAF, doreşte recuperarea datoriilor, ultimul lucru care ar trebui făcut este să laşi acea societate comercială fără cel mai de preţ bun, licenţa. Dacă societatea comercială nu va mai avea licenţă, nu va mai emite, nu va mai ȋncasa niciun ban din reclame şi alte contracte aflate ȋn desfăşurare şi nu ȋnţeleg cum se vor mai recupera datoriile.

Societatea comercială, ȋn insolvenţă fiind, avea un plan de reoorganizare creionat ȋn jurul obiectului principal de activitate. Dacă tu, CNA, laşi societatea fără obiect de activitate, oare mai există vreo şansă de recuperare a datoriilor?

Contradicţia numărul 3 – PUBLICUL

Ce spune legea despre misiunea CNA?

Consiliul Naţional al Audiovizualului este garant al INTERESULUI PUBLIC în domeniul programelor audiovizuale.

Misiunea CNA este de a asigura un climat bazat pe libera exprimare şi responsabilitatea faţă de public în domeniul audiovizualului.

Din punctul meu de vedere “interesul publicului ȋn domeniul audiovizualului”, in această situaţie, este de a avea diversitate ȋn surselor de informare, să existe pluralism al opiniilor, pe scurt, publicul să aibă de unde alege când doreşte să se informeze.

Televiziunea aceasta, aşa cum era ea, apreciată de unii, criticată de alţii, avea un public, care nu văd cum este reprezentat de această decizie pur birocratică, bazată pe lipsa unei hârtii de la ANAF sau cum a spus unul dintre colegii mei, de lipsa unei ştampile.

Contradicţia numărul 4 – LEGALITATEA

Colegii care au votat ȋmpotriva cererii de prelungire a licenţei au argumentat de faptul că legea stipulează care sunt documentele necesare dosarului de acordare a licenţei audiovizuale, inclusiv certificatul de atestare fiscală de la ANAF.

Corect, aceea este componenţa dosarului pentru situaţii generale, dar nu există nicio prevedere care sa cuprindă situaţia societăţilor aflate ȋn insolvenţă, care, REPET, pot emite fără probleme aflându-se ȋn insolvenţă, ȋnsă nu pot aplica pentru prelungirea licenţei, atunci când aceasta expiră.

Eu am spus aşa, am citat din lege: Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) este UNICA AUTORITATE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL AUDIOVIZUALULUI. Ce ȋnseamnă asta pentru mine? Că atunci când ne ȋntâlnim cu o situaţie, ȋn premieră, care nu este acoperită de legislaţia existentă, CNA, ca unică autoritate de reglementare, poate emite o decizie care să acopere acel vid legislativ, decizie care să funcţioneze până la momentul ȋn care legea audiovizualului se va modifica şi va acoperi şi astfel de situaţii.

Concluzii: 4 colegi din 10, au ȋnţeles că suntem reprezentanţii unei autorităţi de reglementare şi trebuie să apărăm interesul publicului, libertatea de exprimare, diversitatea şi pluralismul de opinii, iar 6 colegi au ȋnţeles că membrii CNA sunt nişte simpli birocraţi care, aşa cum a argumentat un coleg, “verifică existenţa ştampilelor”. “Ştampilele”, adică certificatul de atestare fiscală emis de ANAF nu au existat şi televiziunea care 8 ani a putut să emită din insolvenţă, nu va mai putea emite de mâine.

Eu nu am venit la CNA ca să fiu un constatator de ştampile şi am votat pentru prelungirea licenţei pentru că aşa am considerat că apăr interesul publicului şi, deşi nu era obiectivul meu, chiar și interesul ANAF de a putea recupera datoriile.”, a scris Alexandru Kocsis pe Facebook.

CNA a votat, marți, împotriva prelungirii licenței de emisie a televiziunii Realitatea TV, prima televiziune de știri din România, înființată în 2001. La scurt timp după ce au votat, membrii CNA au aprobat în unanimitate modificarea licenței Realitatea Plus astfel încât grila Realitatea TV să poată trece pe acest post.

Cu toate acestea, Realitate Plus nu este în lista must carry și nu se află în grilele tuturor cabliștilor.

