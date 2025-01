EVZ Special „Scandalul Raisa” și pericolele dezinformării în era rețelelor sociale. Robert Turcescu: Aceste personaje au audiență teribilă. Video







Astăzi, a avut loc o nouă ediție a podcastului „Hai Live” pe canalul de YpuTube „HAI România!”. Robert Turcescu, Dan Andronic și Mirel Curea au discutat subiectele cele mai interesante ale momentului.

Printre acestea, un subiect ce a atras atenția publicului în ultimele zile a fost cel legat de scandalul Raisa. Astfel, cei trei au pus pe masă toate informațiile și au dezbătut pe larg această temă.

Documentarea, esențială pentru credibilitate

Robert Turcescu a inițiat discuția, adresându-le colegilor săi o întrebare: „Scandalul Raisa arată cumva fragilitatea rețelelor sociale, a personajelor care apar acolo. Ce înțelegem din toată această poveste?”

Astfel, Dan Andronic a intervenit cu un răspuns ferm: „Trebuie să-ți faci documentarea înainte. Documentarea nu înseamnă să-l întrebi pe unul și pe altul ce părere au despre invitatul pe care vrei să-l aduci. Ci să te uiți dacă cel care vorbește are o bază reală. Pot fi adevăruri incomode, pot fi lucruri pe care unii nu le vor spuse la televizor, dar te uiți puțin la personaj. Așa, dacă inviți pe oricine pe ideea că faci audiență, iei plasă. ”

Ce lecții reies din „scandalul Raisa”?

„Sigur că da, te documentezi serios înainte, dar ca jurnalist să nu știi ce pretindea cetățeanca aceasta în calitate de pretins jurnalist de-a lungul timpului, mie nu mi se pare că este în regulă. Adică, un jurnalist trebuie să-și înceapă ziua căutând, citind, informându-se. Mie mi-a atras atenția acest personaj, ocazie cu care m-am lămurit în două situații majore. Prima situație când a spus că pe procurorul Panait l-a aruncat pe fereastră Victor Ponta, și că ea, „Raisa”, știe acest lucru de la mătușa lui Panait. Eu am aflat numărul de telefon al doamnei, am sunat-o și am întrebat-o ce e asta. Doamna mi-a spus că este o prostie.

A doua fază, un caz de care eu m-am ocupat, cu bietul doctor Condrea de la Hexi Pharma. Potrivit Raisei, Simona Fica de fapt, Condrea trăiește, este în Argentina, iar Hexi Pharma nu era o fabrică de dezinfectante, ci era o fabrică de droguri, de stupefiante a SRI-ului. Mie mi-a fost clar că acest personaj patinează.”

Și Robert Turcescu și-a exprimat punctul de opinie cu privire la personajul Raisa. „Este complicată ecuația. Este foarte greu de navigat în lumea aceasta a rețelelor de socializare. Mai ales că unele personaje tocmai rostind enormități, este foarte greu să discerni ce este acolo schizofrenie, ce este adevăr, ce este minciună, ce este exagerare. Apropo și de ce scria ea înainte: unele lucruri aveau un capăt de informație. Dacă te duceai să cercetezi mai departe, găseai lucruri interesante. Trebuie să admitem că aceste personaje care fac acest balon în care amestecă și chestii senzaționale și lucruri cu un pic de credibilitate, au audiență teribilă în zona rețelelor de socializare. Se așteaptă astfel de personaje, sunt foarte mediatizate. ”

Ediția integrală a podcastului poate fi urmărită AICI.