Săptâmâna trecută Bianca Drăgușanu a pornit un scandal între Andreea Tonciu și restul concurentelor, după ce a făcut un comentariu puțin răutăcios la adresa fetelor.

Bianca a spus că Tonciu este singura vedetă de la Bravo, ai stil!, iar celelalte concurente nu sunt altceva decât niște „sorcove”. După acest comentariu a început un adevărat război pe rețelele de socializare.

„Este strict părerea Biancăi. Râd …că nu sunt celebritate. Eu sunt o persoană care nu mă consider o vedetă, Ilinca. Mă consider o persoană, care plac publicului pentru felul meu de a fi și pentru nebunia pe care o am. Eu nu sunt dansatoare, eu nu sunt cântăreață, nu sunt nimic… Sunt o simplă fată, femeie”, a declarat Andreea Tonciu, în platoul ”Bravo, ai stil Celebrities”.

Revolta internauților a fost atât de mare încât au început să o jignească pe Andreea Tonciu apară prin tot felul de mesaje răutacioase. Șoțul brunetei nu s-a mai putut abține și a explodat când a văzut fluxul de jigniri la adresa soției. Acesta i-a luat apărarea partenerei sale de viață.

Daniel Niculescu a scris următorul mesaj unui fan al emisiunii „Bravo, ai stil! Celebrities”:

„Spune-i în față ei sau mie dacă ai tupeu, nu pe online și cu un cont fals. Păi, mătur cu tine și cu toți cei care vorbesc prost. Vă faceți conturi false și comentați”, a scris Daniel Niculescu, la o postare pe pagina de Instagram a Andreei Tonciu.

