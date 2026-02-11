International

Scandalul Epstein lovește la vârful diplomației franceze

Scandalul Epstein lovește la vârful diplomației franceze
Ministrul francez al Europei și al Afacerilor Externe, Jean-Noël Barrot, a anunțat marți, 10 februarie, că a sesizat justiția franceză în urma apariției numelui unui diplomat francez în documente asociate dosarului Jeffrey Epstein. Declarația a fost făcută public printr-un mesaj postat pe platforma X, în contextul intensificării atenției mediatice asupra listelor și arhivelor publicate de autoritățile americane.

Potrivit ministrului, demersul vizează „semnalarea faptelor presupuse” care îl privesc pe Fabrice Aidan, diplomat aflat în disponibilitate pentru conveniențe personale și care ocupă în prezent funcții în sectorul privat.

Sesizarea autorităților judiciare de către Barrot

În comunicarea sa oficială, Jean-Noël Barrot a precizat că a transmis o informare către parchetul competent. Ministrul a scris că a decis „să sesizeze justiția franceză pentru a-i semnala faptele presupuse” referitoare la diplomat.

Totodată, șeful diplomației franceze a indicat că, pe lângă procedura judiciară, au fost inițiate și verificări interne:

„Dispun, de asemenea, o anchetă administrativă pentru a contribui la activitatea justiției și lansez o procedură disciplinară”, a transmis ministrul.

Statutul diplomatului menționat

Fabrice Aidan, al cărui nume a fost citat anterior în cursul zilei de publicația Mediapart, este descris în corespondența oficială drept „secretar principal al afacerilor externe, în disponibilitate pentru conveniențe personale și ocupând funcții în sectorul privat”.

Conform unor informații confirmate pentru AFP de o sursă familiarizată cu dosarul, acesta a activat în cadrul grupului Engie.

Reacția companiei Engie

Grupul energetic Engie a transmis un punct de vedere agenției BFM după apariția informațiilor în presă. Compania a anunțat suspendarea atribuțiilor diplomatului:

„Având în vedere elementele aduse la cunoștința noastră și relatate de anumite media, care ar privi o perioadă anterioară intrării sale în grup, Engie a decis să suspende funcțiile lui Fabrice Aidan.”

Reprezentanții companiei au precizat că măsura are caracter preventiv, în așteptarea clarificărilor oficiale.

Referiri în presa franceză

Radio France a relatat că, între 2010 și 2017, diplomatul ar fi avut schimburi de e-mailuri cu Jeffrey Epstein. Potrivit postului public, acesta ar fi „schimbat zeci de e-mailuri directe și uneori familiare cu Jeffrey Epstein și ar fi participat la numeroase bucle de e-mailuri incluzând omul de afaceri american și membri ai echipei sale apropiate”.

Informațiile provin din documente făcute publice în cadrul investigațiilor judiciare desfășurate în Statele Unite.

Contextul mai larg al documentelor Epstein

Publicarea progresivă a documentelor judiciare americane continuă să genereze reacții în mai multe țări. Numeroase nume de persoane publice, oameni de afaceri și foști oficiali apar în arhivele analizate de presă și autorități.

În Franța, cazul a avut deja consecințe instituționale. Fostul ministru al Culturii, Jack Lang, a demisionat recent din funcția de președinte al Institutului Lumii Arabe, în urma dezvăluirilor privind legături cu Jeffrey Epstein.

Autoritățile franceze nu au anunțat, până în prezent, puneri sub acuzare în legătură cu aceste mențiuni, iar procedurile sunt în desfășurare.

