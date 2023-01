Scandalul deputatului AUR bătăuș. Soția lui Dumitru Focșa își retrage plângerea

Soția deputatului Dumitru Focșa este hotărâtă să retragă plângerea penală făcută pe numele soțului ei. Femeia a declarat că va intenta divorț de fostul membru AUR și că își va „vedea liniștită de viața” ei. Victima a continuat prin a spune că a discutat cu politicianul în legătură cu apelul pe care l-a făcut la 112. Soția lui Focșa a zis și care este singurul regret al ei în legătură cu scandalul în care cuplul a fost implicat.

„Singurul lucru pe care îl regret este că totul a ajuns să fie atât de mediatizat și să afecteze partidul AUR, eu nu mi-am dorit acest lucru. În rest, nu. Deci era normal să sun, am fost agresată. Am regretat că s-a mediatizat. Nu mi-am dorit nicio secundă acest lucru. Legat de plângerea făcută la poliție, intenționez să o retrag deoarece nu vreau să mă răzbun pe el sub nicio formă”, a mărturisit femeia.

Ce își dorește soția lui Dumitru Focșa după despărțirea de politician

Soția politicianului a continuat prin a spune că a purtat o discuție fără niciun fel de presiune cu Focșa și și-a dat seama că după mariajul de 13 ani, ea nu vrea să se răzbune pe deputat. Victima își dorește doar să se despartă de fostul membru AUR pentru a-și continua viața. Soția deputatului a punctat că agresiunea a existat și a argumentat de ce este decisă să își retragă plângerea penală.

„Plângerea mi-o retrag, nu pentru că nu ar fi existat agresiunea, ci pentru că am hotărât că nu vreau să mă răzbun pe omul lângă care am trăit 13 ani și lângă care am petrecut și foarte multe momente bune, pe care l-am susținut, care m-a susținut și el atunci când am avut nevoie. Am hotărât că cel mai bine este să ne separăm, să divorțăm”, a declarat soția deputatului Dumitru Focșa pentru Antena 3 CNN.