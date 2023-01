Decizia luată de Geroge Simion în legătură cu deputatul bătăuș: „ Am decis să nu tac și să ascund gunoiul sub preș”

„Dumitru Focşa trebuie exclus”, a zis George Simion. „Cel mai probabil, nu își va da demisia pentru că leaga de parlamentar este generoasă”, a mai zis George Simion.

„Subiectul nu este unul care să aducă voturi. M-am gândit foarte mult, în ultimele două zile, la mama mea, la soția mea, la viitoarea mea fiică, la milioanele de oameni fără apărăre și am decis să nu tac și să ascund gunoiul sub preș. Dumitru Focşa este autorul unui astfel de caz de violență domestică. Juriul de onoare al AUR a constatat că este vinovat și trebuie exclus”, a adăugat președintele AUR.

O soție nu trebuie lovită nici măcar cu o floare

„Femeile și copiii din societatea românească sunt, de multe ori, victime ale violențe ale violenței domestice. De cele mai multe ori, societatea românească întoarce privirea când apar public astfel de cazuri”, a mai spus liderul AUR.

Ştirea iniţială:

Politicianul spune acum că regretă incidentul, dar că nu a mai putut suporta crizele de gelozie ale soției: „Am considerat că trebuie să știți „din gura acuzatului” adevărul. Nu vreau să conving pe nimeni, nu mă disculp, dar există în viața fiecăruia, momente când ești depășit de situație. Din dorința de a face cât mai mult din poziția în care am fost investit la alegerile din 2020, fost mai mult pe drumuri. Lipsa prezenței mele din casă a făcut ca în casa noastră să apară discuții de tot felul pe care nu doresc să le explic.

Trebuie sa fie clar, că eu nu am ridicat mâna să-mi lovesc soția în fața copilei în noaptea de 4 spre 5 ianuarie. Însă, puseurile de gelozie ale soției erau tot mai apăsătoare.

Am luptat și voi lupta să am o familie cu Claudia, indiferent ce vor înșira unii și alții care trăiesc din aruncatul cu lături în oameni. Ce s-a întâmplat în noaptea de 4 spre 5 ianuarie, este, categoric, condamnabil și regretabil! În cer iertare în fața soției, nu a celor care îmi judecă mie viața“, a scris Dumitru Focșa pe pagina sa de Facebook.

A cedat din cauza stresului

Deputatul AUR susține că soția sa i-a furat telefonul și a transferat într-un alt cont 3.000 de lei din banii alocați pentru cabinetul său parlamentar. A decis să îi blocheze accesul la telefon, iar femeia a devenit și mai suspicioasă, iar el at fi cedat din cauza stresului.

„Revenind la seara fatidică, totul s-a petrecut pe fondul acumulării de frustrări si stres. La ora 00.00 trebuia să-i administreze medicația băiatului, dar acesta intrase într-o compulsie care dura de mai bine de o oră și jumătate. Am vrut să o ajut și atunci am primit o replică de genul:”vezi-ți de curvele tale!”, înșirând persoane cu care eu nu am nimic în comun. .

Aceste reproșuri repetate m-au făcut să fac un gest regretabil: am luat-o de după gât și i-am strigat în față că nu mai rezist, nu mai pot. Și am tras-o cu fruntea ei către fruntea mea. Din disperare, din durerea că nu sunt înțeles de ea am făcut acest gest într-un mod nu foarte elegant, ba chiar brutal. Regret că nu m-am stăpânit.

Totul s-a petrecut în mai puțin de un minut. Văzând că fetița a început să țipe, am încercat să împac copilul, iar soția a reușit să fugă în curtea vecinului, membru PSD, și să-i alarmeze. Un vecin cu care suntem in relații excelente. M-am dus cu fetița după ea, dar era deja în apel cu 112. Chiar dacă îi ceream să nu facă asta, auzeam cum cerea și ambulanță și echipaj de poliție. Nu am intervenit să-i opresc conversația căci nu avea nici un rost“, a mai scris deputatul pe Facebook.

Va accepta orice decizie va lua AUR

Tot mai multe persoane, printre care și oameni politici cer excluderea sa din AUR și din Parlament. Până acum partidul nu a luat nicio decizie și a spus că efectuează propria anchetă.

„Dacă conducerea AUR îmi va cere să-mi dau demisia din Parlamentul României, o voi face spre binele colegilor mei și al românilor care cred în AUR.

Vreau să vă asigur pe toți că voi lupta pentru familia mea și am în vedere să mergem împreună la un consilier de profesie care să ne ajute să depășim acest moment trist. Soția mea are nevoie de un timp de liniște“, a mai scris Dumitru Focșa.