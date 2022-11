Scandalul Clotilde Armand. Primarul sectorului 2 s-a autodenunțat că primeşte și el spor de 25% din fonduri europene

Primarul sectorului 2 Radu Mihaiu a menționat acelaşi articol de lege de care a vorbit cu o zi în urmă şi Clotilde Armand, dar evident face referire la spor pe care îl primeşte un ales local care implementează proiecte finanţate din fonduri europene, nu faptul că sunt manageri de proiect, notează Infoactual.

„Autodenunț: și eu am spor de 25% pentru fonduri europene la indemnizație. Când am ajuns primar, am întrebat dacă pot renunța la acest spor. Și mi s-a spus clar că NU SE POATE. Că legea nu permite primarului să renunțe la sporul acesta. Am citit cu ochii mei prevederile legale ca să cred acest lucru. Și așa e. Primarul nu poate renunța la sporul de 25% dacă primăria pe care o conduce gestionează proiecte pe fonduri europene”, a scris Radu Mihaiu pe pagina de Facebook.

În comentariile postării s-a încins o întreagă dezbatere, chiar cu intervenția Clotildei Armand. Mulți cititori i-au atras atenția primarului că ANI a denunțat faptul că Armand a exercitat simultan și funcția remunerată de manager de proiect și că nu se vorbește de niciun spor, ci de un post remunerat

Agenția Națională de Integritate, acuzații de conflict de interese

Agenția Națională de Integritate o acuză pe Clotilde Armand, primarul sectorului 1, de conflict de interese și de incompatibilitate și sesizează Parchetul pentru că edilul s-ar fi folosit de funcție pentru a obține venituri pe care și le-ar fi însușit.

Potrivit unui comunicat al ANI, care a constatat conflictul de interese, Clotilde Armand a semnat dispozițiile prin care s-a numit pe sine manager al proiectului „Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție‟ finanțat din fonduri europene și care au produs un folos material pentru sine în cuantum de 18.720 Lei.

Clotilde va depune plângere penală împotriva ANI

Primarul sectorului 1 a anunţat că depune plângere penală împotriva inspectorului agenției de integritate care i-ar fi refuzat accesul la dosar și acuză că agenția ar fi fost sesizată de către membru PNL pentru că ea vrea „să nu se mai ia şpagă în Primăria Sectorului 1”.

În acest caz a reacționat și prefectul Capitalei, fostul senator PSD Toni Greblă, care spune că, după ce va fi sesizat oficial de către Agenţia Naţională de Integritate, va ataca în contencios administrativ dispoziţiile prin care Clotilde Armand s-a numit manager de proiect şi cele referitoare la acordarea unor sporuri.