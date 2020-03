Acuzat de Amber Heard, în 2016, că ar fi bătut-o în perioada căsătoriei, Johnny Depp a negat episodul și dat-o în judecată pe fosta sa soție pentru defăimare.

Recent, Penelope Cruz a depus o declarație la Curtea din Virginia, în acest caz. Depp a înaintat un proces de defăimare de 50 de milioane de dolari împotriva lui Heard în martie 2019, după ce fosta sa soție a declarat în presa americană că actorul ar fi abuzat-o.

Însă, în cadrul procesului, Depp a susținut că Heard l-a abuzat fizic, de fapt, în timpul căsătoriei, și nu invers, o afirmație pe care Heard a negat-o.

În declarația sa, Penelope Cruz a spus că îl cunoaște pe Depp de ani buni, și că acesta nu a fost vreodată violent cu ea în vreun cadru social sau profesional.

„L-am cunoscut pe Johnny când aveam 19 ani. Au trecut mulți ani și nu am făcut doar 3 filme cu el, dar mă bazez și pe el ca un mare prieten.

Am fost întotdeauna impresionat de bunătatea sa, mintea sa strălucitoare, talentul și simțul său particular al umorului.

L-am văzut pe Johnny în atâtea situații și el este întotdeauna amabil cu toți cei din jur. Este unul dintre cei mai generoși oameni pe care îi cunosc”, a declarat Cruz despre Johnny Depp, colegi de platou în filme de succes precum Blow, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides și Murder on the Orient Express.

