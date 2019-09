Turris-Oltul Turnu Măgurele este echipa de fotbal din Teleorman sponsorizată de băiatul lui Liviu Dragnea. Acesta are ambiția de a o duce în liga celor bogați, alături de CFR Cluj, FCSB, Astra, Dinamo. Ca atare nici un sacrificiu nu este exclus. Mai ales când nu implică banii lui.

„În zona Lița și în localitățile din jur, există mai mulți oameni care au pământul în arendă la familia Dragnea, mai precis la fiul lui Liviu Dragnea, care deține compania Nutrelo Group SA, fosta Zooveg 2010 SA, cu sediul în localitatea teleormăneană Lița.

Aceste persoane, ale căror vieți depind de felul în care fiul lui Dragnea conduce afacerea, nu au mai primit banii cuveniți de o lungă perioadă de timp și nici produse, potrivit acordului încheiat, de mai bine de o jumătate de lună. Motivul ar fi, potrivit unora dintre angajații Nutrelo Group SA, acela că fiul lui Dragnea ar avea nevoie de 2 miliarde de lei pentru echipa de fotbal pe care o patronează, echipă pentru care s-a și construit un stadion din bani publici la Turnu Măgurele. Drepturile unor oameni fără posibilități financiare nu sunt importante pentru Ștefan Valentin Dragnea, așa că mulți dintre ei au ajuns în pragul disperării. Și vorbesc.

Surse din companie susțin că astăzi a fost un mare scandal la Nutrelo Group, pe motiv că Valentin Dragnea refuză să plătească drepturile oamenilor, pentru că are nevoie de bani pentru propriile mofturi.

Sursele noastre, ale căror nume nu le putem face publice din motive evidente, spun că nu mai pot suporta situația: “Fiul lui Dragnea vrea mâine 2 miliarde din bancă pentru echipa de fotbal care joacă pe terenul de la Stadionul din Turnu, crezând de cuviință că este mult mai importantă cumpărarea de jucători decât drepturile unor oameni amărâți care așteaptă banii pentru a-și cumpăra lemne pentru iarna. Pe acest stadion unde ar avea dreptul să joace mai multe echipe și pe care a pus monopol Familia Dragnea, după cum bine știți, este acum proprietatea lor privată“, a relatat publicația Liber în Teleorman.

Citiți tot articolul aici

Scandalul a continuat, ziarul publicând un drept la replică venit din partea avocaților lui Valentin Dragnea:

„Domnul Stefan Valentin Dragnea nu detine nicio functie in cadrul Clubului sportiv la care faceti referire.

Societatea pe care o detine are calitatea de sponsor al Asociatiei Fotbal Club Turris- Oltul Turnu Magurele din surse proprii, fara nicio legatura cu banii de arenda, asa cum se afirma in articolul publicat de site-ul dumneavoastra.

De asemenea, proprietarul Stadionului din Turnu Magurele, este Primaria Turnu Magurele, Consiliul local fiind cel care decide cine poate folosi baza sportiva, nu “familia Dragnea” asa cum in mod eronat se afirma in textul publicat.

Sustinerea acestor afirmatii aduce indubitabil un prejudiciu de imagine atat domnului Stefan Valentin Dragnea, familiei acestuia dar si clubului sportiv, si jucatorilor care au obtinut performante importante.

Nu in ultimul rand, afirmatia potrivit careia domnul Stefan Valentin Dragnea ar folosi banii de arenda cuveniti arendatorilor societatii Nutrelo SA pentru a sustine Clubul sportiv, nu corespunde realitatii.

In acest sens, mentionam ca toate contractele de arenda semnate conform standardelor fiscale in vigoare, au fost si sunt respectate, iar programarile stabilite in functie de optiunile pe care le-au avut arendatorii, au fost onorate.

Raportat la articolul publicat, mentionam ca nu au fost indicate dovezi din care sa rezulte veridicitatea faptelor ori vreo argumentatie in baza careia sa poata fi considerata o informatie de interes national.

Este fara putinta de tagada, ca autorul neavand o baza factuala, care sa probeze informatiile eronate pe care incearca sa le expuna publicului in ideea ca aceste aspecte ar reprezenta “informatii de interes national”, nu fac altceva decat sa marcheze intentia directa de a defaima si insulta atat pe dl. Stefan Valentin Dragnea, cat si familia dumnealui.

(…) Este evident faptul ca prin publicarea articolului redat in integralitate mai sus s-a urmarit lezarea persoanei la care face referire articolul si a persoanelor apartinand familiei acestuia, respectiv demnitatii si a imaginii publice, in speta vinovatia constand in intentia directa.

Luand in considerare toate aspectele enumerate mai sus, aspecte ce dovedesc in mod clar intentia de denigrare a imaginii unei persoane, va solicitam respectuos sa:

1. Probati prin orice mijloace de proba sustinerile neadevarate cu privire la cele afirmate in articolul redat mai sus.

2. Sa publicati pe site-ul dumneavoastra dreptul la replica la care sunt indreptatit in sensul contestarii celor afirmate in mod neadevarat in cuprinsul acestui articol, precum si publicarea scuzelor de rigoare domnului Stefan Valentin Dragnea.

Cu privire la modalitatea publicarii acestui drept la replica va solicitam, sa-l publicati in aceleasi conditii de editare cu cele ale articolului care face obiectul prezentei cereri de acordare a dreptului la replica.

Cu respect,

Stefan Valentin Dragnea”

se menționează în dreptul la replică citat.

Te-ar putea interesa și: