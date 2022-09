Scandal uriaș la Pro TV. Dan Negru, indignat după ce Cornel Palade a fost înjurat și jignit de Bia Khalifa: „Umilința e de partea cealaltă a libertății!”

Cornel Palade a fost înjurat de Bia Khalifa în emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, difuzată de PRO TV. Scandalul dintre cei doi s-a amplificat înainte ca actorul să fie eliminat din junglă. Discuțiile dintre cei doi i-au îngrijorat până și pe ceilalți concurenți, dar nimeni nu a putut să-i oprească.

„Du-te-n… Ești fake, toată lumea trebuie să vadă că ești mincinos. Spune în p… mea tot subiectul. Nu mai manipula că nu te crede nici dracu. Nu trebuie să îți dau ție explicații, nu tu m-ai crescut. Când vorbesc eu trebuie să taci. Dă-te în p… mea!. Eu nu merit să vorbească cineva în numele meu. Nu vreau să se mintă. Sunt singura persoană care recunoaște că ești fake”, i-a spus Bia Khalifa lui Cornel Palade.

„Tu cu fața aia ieși pe stradă afară? Nu te uiți puțin în oglindă”, i-a răspuns actorul. Acesta a mai declarat: „Ăsta e un mod sălbatic de a te manifesta și nu se face în civilizație așa. Mi se pare o mârlănie absolută, jegoasă, din partea unei femei. Recunoști că nu ai minte? E o mizerie fără margini”. Nimeni nu a comentat nimic, nu s-a băgat nimeni în discuție. În cele din urmă Lidia Buble a intervenit și i-a atras atenția colegei sale în legătură cu felul în care vorbește cu actorul Cornel Palade. Ea i-a spus că trebuie să- respecte vârsta și cariera.

Scandalul dintre Cornel Palade și Bia Khalifa

„Bia, dar nu poți să vorbești așa, este un om mai în vârstă de cât tine, plus că este un mare actor. Nu poți să i te adresezi așa, nu se poate, e lipsă de respect.”, a spus Lidia Buble. După cele întâmplate, Cornel Palade a declarat că Bia are nevoie de afecțiune, chiar dacă nu arată.

„Eu sunt o persoană plină de ură, nu am nevoie de o îmbrățișare”, zicea Bia, la care Cornel Palade i-a răspuns că sigur vrea să fie luată în brațe. „Mai taci din gură! Ești disperată după o îmbrățișare”. După care, Bia Khalifa a cedat: „Vino și cuprinde-mă! Dă-mi ceea ce vreau! M-a cuprins daddy (n.red -tăticul)”, la care actorul a răspuns: „Mânca-i-aș gura ei de fată, păpușă de fată!”, potrivit stirileprotv.

Dan Negru a răbufnit

După scandalul dintre cei doi, Dan Negru a transmis un mesaj dur. Prezentatorul a declarat că nonvalorile sunt promovate în România și ca adevărații actori nu sunt respectați.

„O tânără de 23 de ani promovată ca fiind de succes deși are 8 clase primare, l-a umilit și înjurat la tv pe actorul Cornel Palade in vârsta de 70 de ani! Am revăzut momentul zilele astea…

Umilința e de partea cealaltă a libertății! N-am fost ușă de biserică in televiziune și nici televiziunile n-au fost „sfinte” de-a lungul timpului. Toți știm asta și încercăm să ne îndreptăm ca tâlharul de pe cruce, fiecare cum putem. Lumea civilizată a tv s-a îndreptat și ea demult ! Oricine greșește, prostul insistă. Azi găsești mai multă inepție in online decât la tv.

De asta, in 2022, când bullingul, violența, hărțuirea ne sunt dușmani, momentul in care tânăra îl înjură pe vărstnicul Cornel in prime-time nu reprezintă România! Știu, actorul nu trebuia să fie acolo, intr-un astfel de show pentru că atunci când accepți ca cineva să te facă mic, să te aștepți și să te calce in picioare.

Dar agresivitatea nu e o formă de curaj. E o formă de prostie. Să le spuneam asta copiilor! Așa cum tăcerea e începutul lașității. Să le spunem asta celor din CNA, umiliți, tăcuți, sper că nu vânduți.

Popularitatea dobândită astfel e o înfrângere și nu o victorie pentru că există și victorii care te coboară ! Acu’ vreo 23 de ani, când aduceam la „Academia Vedetelor”, prima dată la tv, șerpi și păianjeni exotici, Valeriu Lazarov ne cerea un show de bucurie, nu de umilință. Stela Popescu, Mădălina Manole, Cristian Țopescu, Piersic, Gica Petrescu și mulți alții au găsit atunci amuzamentul și bucuria. Azi a rămas violența.

Si violența are un singur vaccin : educația!”, a spus Negru pe Instagram.



Nici Andreea Bănică nu a putut să nu se bage în cearta celor doi. „Din pacate am vazut cateva secvente intamplator si am ramas muta! Muta voi fi din respect pentru Cornel Palade pentru care am toata admiratia! Mare pacat.”