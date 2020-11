Gabi Toader, unul dintre concurenții de la ”Ferma” a fost foarte direct și a spus că nu mai poate avea încredere în concurenți, după ce a descoperit o adevărată grozăvie, care l-a șoca profund.

„Mihaela, iartă-mă că intervin! Dar ştiţi ce şoc mare am avut eu astăzi? Şi sunt dispus să fac foamea de azi înainte, nemaiavând încredere în voi. Eu nu mai am încredere în nimeni din Fermă din momentul ăsta. Am aflat astăzi că noi am fiert lapte şi am făcut ciorbă în oala în care, nu demult, se puneau chiloţi la înmuiat, lenjerie intimă. Aşa împuţite? Suntem chiar proști și nesimțiți! Mi-e scârbă! Tu iei oala din bucătărie să-ți speli chiloții?”, a spus Gabi Toader.

Gabi Toader este unul dintre cei mai determinați concurenți de la „Ferma: Orășeni vs Săteni” și a reușit să rămână, după ce a învins-o joi, pe Giulia Nahmany. Totuși, Toader nu este o vedetă, ci un bucătar desăvârșit care a trecut și pe la „Chefi la Cuțite”, în sezonul 8, ca să-i jurizeze pe cei trei chefi.

Piștereanu a plecat acasă, de pe urma unei trădări!

În ultimul episod, concurenții au asistat și la trădări între cei care se considerau prieteni. Duelul s-a dat între Andrei Stoica și George Piștereanu, care în timpul săptămânilor petrecute la ”Ferma” au legat o imensă prietenie. Cea care a decis ca cei doi să se dueleze a fost Elena Chiriac, mezina competiției.

După duel, cel care a plecat acasă a fost George Piștereanu. De altfel, Mihaela Rădulescu, gazda emisiunii a fost foarte directă când a făcut acest anunț.

Cea care a suferit cel mai mult după George Piștereanu a fost celebra Anna Lesko, care i-a transmis vorbe frumoase. ”George, îți mulțumesc pentru toate senzațiile pe care le-am trăit alături de tine”, a spus Lesko.

La final, Piștereanu a catalogat pe scurt perioada de timp petrecută la ”Fermă”. ”Neașteptată. Jovială. Etică. Plăcută. Morală. Emoțională”, a spus Piștereanu.