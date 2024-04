Scandal uriaș în showbiz cu Smiley și Damian Drăghici. Dinu Maxer a dat cărțile pe față

Smiley și Damian Drăghici, unii dintre cei mai în vogă artiști din România, au lansat de curând piesa „S-a furat mireasa”. Pentru această melodie au fost aspru criticați de Dinu Maxer. Cel din urmă susține că ai săi colegi s-au inspirat din repertoriul său.

Featuring-ul lui Smiley și Damian Draghici a fost lansat la aproximativ un an după momentul în care Maxer ar fi introdus piesa respectivă în repertoriul autohon. Dina Maxer a venit cu ceva clarificări în acest sens pentru a lămuri întreaga situație.

La scurt timp după lansarea piesei „S-a furat mireasa”, Dinu Maxer a constatat că cei doi artizani ai melodiei au preluat o piesă mai veche produsă de Dinu, deși, spune Cancan, linia medodică și versurile sunt diferite. Cu toate acestea, Maxer și-a asumat paternitatea pieseii respective.

„Ieri când am văzut pe Facebook, am ținut să menționez că prima piesă în România „S-a furat mireasa” este compusă de mine, fiindcă încă o dată remixul lui DJ Optik nu este o piesă, este un remix. Eu am reînviat trendul acesta cu „S-a furat mireasa” acum cinci ani. L-am relansat anul trecut și am văzut că au apărut tot mai multe piese, ceea ce m-a făcut să declar că mă bucur că sunt sursă de inspirație pentru colegi. Oricum nu este prima dată când se întâmplă”, a spus Dinu Maxer.