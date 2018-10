SCANDAL MONSTRU în lumea manelelor! Interlopii intervin. RĂZBUNARE CRUNTĂ pentru AGRESORUL lui Salam

Scandalul ia amploare în lumea manelelor, după ce Florin Salam a fost bătut la un botez cu români din Milano, unde a cântat.





Cei mai periculoși interlopi din România vor acum să se răzbune pe cel care i-a dat celebrului manelist un pumn în plină figură, potrivit Cancan.ro.

Agresorul este un interlop pe numele Lower Stan, cel care ulterior și-a cerut scuze pentru gestul său, într-un live postat pe Facebook: „Eu sunt băiatul cu accidentul de aseară cu Salam. N-am nimic cu el. Îmi cer scuze de la familia lui, de la mama lui, de la copiii lui. Eu sunt prieten cu Salam. El e naşul nostru de familie. Să ţineţi cont că n-am avut nimic cu Salam. Nicio problemă. Am fost numai prieteni. N-am avut divergenţe. Am fost băut, drogat, n-am ştiut de capul meu ce fac. Să ţineţi cont că eu pe Salam îl iubesc. Şi e familia noastră. Cu mesajele pe care le trimiteţi, vă rog să vă opriţi. Nu am nimic cu Salam. Trebuie să ne întâlnim acum şi să-mi cer scuze de la el”, a spus Lower Stan.

ȘOC în lumea manelelor! Florin Salam „MORT ÎN HOTEL”. Fanii sunt ULUIȚI

Scuzele nu au fost însă de ajuns. Potrivit Cancan.ro, unul dintre clanurile din România, care îl simpatizează pe artist i-ar fi cerut agresorului suma de 100.000 de euro, pentru ceea ce i-a făcut lui Salam. Lower Stan ar fi fost contactat chiar de mai marele clanului.

Când agresorul a spus că nu dispune de acești bani, i s-a propus o soluție deloc convenabilă: „Nu ai banii? Nu-i nimic, te împrumutăm noi. Trebuie să ne plătești, pentru ce i-ai făcut lui Salam”, precizează sursa citată, care menționează că dobânda pentru rambursarea banilor va fi una pe măsură.

DRAMĂ în lumea manelelor! Guță INTERVINE: „Doamne ferește de așa ceva”. Ce se întâmplă acum cu Salam

La rândul său, Florin Salam ar fi cerut o despăgubire consistentă agresorului său: 300.000 de euro, în condițiile în care artistul a câștigat la botezul respectiv, cu tot cu onorariu și dedicații, în jur de 50.000 de euro.

Pagina 1 din 1