Scandal politic de weekend. Mărul discordiei, autostrada Sibiu-Pitești

Fostul ministru PSD al Transporturilor, Răzvan Cuc, s-a luat de primul ministrul Ludovic Orban, vorbind de vizita acestuia la Bruxelles ca despre una fără miză, introducând un subiect care, cel mai probabil, va constitui în 2020 un capital electoral solid pentru candidați.

”Un lucru foarte periculos s-a întâmplat pentru unul dintre proiectele vitale de infrastructură din Romania și anume: Comisia Europeană a trimis o notificare de suspendare a finanțării din fonduri europene pentru Sibiu-Pitești din cauza unor probleme pe mediu (pentru cei care nu-și mai amintesc: obiectivul avea acord de mediu obținut in Decembrie 2018)”, anunță Cuc, adăugând că ”nimeni din guvern nu ne zice nimic”.

Fostul ministru folosește cuvinte dure explicând că „în loc sa se plimbe pentru poze și văicăreala lor clasică, premierul Orban ar fi trebuit sa “dea cu pumnul in masa” pentru ca acest proiect să își continue implementarea prin finanțare din fonduri europene. Concluzia lui Răzvan Cuc este că: ”România are un guvern iresponsabil și habarnist, iar pe premier, este foarte clar că nu îl ia nimeni in serios”.

Reacțiile au apărut la scurt timp, deși era ja sâmbătă seară. Ministerul Fondurilor Europene, a venit cu ”clarificări”, explicând că de la Comisia Europeană nu a venit nicio scrisoare de suspendare pentru proiectul autostrăzii Sibiu-Pitești. ”Cererea de finanțare a fost transmisă Comisiei Europene, spre evaluare, in data de 25 oct 2019. In data de 23 dec. 2019, CE a solicitat autorităților naționale informații suplimentare cu privire la proiect. Termenul pentru răspunderea la solicitarea de informații din partea CE este de 2 luni de la primirea scrisorii. Solicitarea CE nu afectează în niciun fel implementarea proiectului care este in desfășurare. Comisia Europeana nu a transmis nicio scrisoare de suspendare. Documentul transmis de Comisie se numeste scrisoare de observații”.

Lămuririle au fost însă insuficiente pentru actualul ministru al Transporturilor, Lucian Bode. După ce, în postarea sa pe Facebook, plagiază ”clarificările” colegilor de la Fonduri Europene, redându-le cuvânt cu cuvânt, Lucia Bode contraatacă: ”Ce uită cei care aruncă petarde în spațiul public este că acordul de mediu, parte a acestui proiect, a fost publicat și transmis către Bruxelles de Guvernul care era atunci la Palatul Victoria, în speță guvernul PSD. Mai exact, de colegii de partid ai domnului Cuc, miniștrii Șova și Plumb. Lor ar trebui să le adreseze întrebări cu privire la ceea ce au transmis la Bruxelles! Nu e nicio problemă, ne-am obișnuit să deblocăm ce a rămas de la PSD”. Anunță și faptul că”chiar luni, 13.01.2020 va avea loc o întâlnire cu toți factorii implicați – Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului, Ministerul Fondurilor Europene, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, Agenția Națională de Protecția Mediului precum și experții Jaspers”.

Scandalul ia amploare. În câmpul de bătălie apare și vicepreședintele USR, Cătălin Drulă. Deputatul de Timiș, mai acid decât antevorbitorii liberali, spune că ”ieșirea lui Răzvan Cuc de azi este încă o mostră de tupeu nerușinat.”

Și îi dă dreptate lui Lucian Bode:

”Nu se poate numi altcumva să reclami că a respins Comisia Europeană aplicația de finanțare pentru Autostrada Sibiu-Pitești pe care chiar tu ai făcut-o. Prost. Mai ales pe partea de mediu”. Dar, pe de altă parte, nu este convins nici de răspunsul celor de la PNL așa că cere Guvernului să publice scrisoarea de observații a Comisiei și să vină cu detalii despre cum va fi obținută finanțarea europeană pentru Sibiu-Pitești. ”E vorba de miliarde de euro fără de care nu prea avem perspective să închidem coridorul european Nădlac-Constanța”, încheie USR-istul.

Weekendul nu s-a terminat, este posibil să apară și alte reacții din partea politicienilor autohtoni.

