Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Constanța convocat, vineri seara, de prefectul George Niculescu, a aprobat găzduirea și carantinarea pe litoral a personaelor repatriate din Italia. Mai multe hoteluri din Mamaia, Jupiter și, posibil, Techirghiol vor fi pregătite să îi cazeze pe perioade de câte două săptămâni de carantină pe cetățenii români. Unitățile de cazare vor fi păzite de jandarmi. Astăzi au loc primele două zboruri. Prima aeronavă, care a plecat din Torino la ora 6,50, ajunge la Constanța la ora 10,30 cu 120 de pasageri la bord.

A doua aeronavă aterizează la ora 12,00 cu 189 de oameni la bord. Potrivit CJSU avioanele sunt înregistrate in regim de zbor regulat in scopul repatrierii cetățenilor români in contextul pandemiei COVID 19, urmând ca peste 1500 de repatriați să fie aduși la Constanța.

Decizia luată în CJSU a stârnit revolta președintelui CJC Horia Țțuianu. Intr-o postare pe Facebook, el spune că este ”un caz de iresponsabilitate maximă, atât pentru românii aduși din Italia, cât și pentru locuitorii județului”. El susține că ”cei 1500 de români aduși din zone roșii din Italia vor fi carantinați în Constanța, în contextul în care județul nu dispune de baza materială medicală necesară în asemenea situație”.

Te-ar putea interesa și: