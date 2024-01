Scandal monstru în familia unui greu al sindicatelor. Acuzații de șantaj și consum de droguri

Scandal monstru în familia lui Marin Condescu, unul dintre cei mai importanți lideri sindicali ai minerilor din anii ’90. Fiica acestuia, Anița, se ceartă cu fostul soț, iar acuzațiile și plângerile penale curg de o parte și de alta. Momentele sunt jenante pentru fostul sindicalist care, într-o vreme, făcea legea în Valea Jiului.

Cristi Cîrstoiu, om de afaceri din Vâlcea, și Anița Condescu, fiica fostului lider de sindicat s-au cunoscut în 2001 și s-au căsătorit. Au avut o nuntă fastuoasă, pe măsura importanței liderului de sindicat. Au fost organizate recepții atât la Vâlcea, de unde era bărbatul, cât și la Târgu Jiu, unde împărățea Marin Condescu.

Ulterior, cei doi tineri soți s-au stabilit la București, într-o locuință din cartierul Pipera.

Povestea de iubire a durat ceva mai mult de zece ani, după care a dat într-un scandal monstruÎn 2017, Anița a născut un băiat, într-un moment în care relațiile conjugale începeau să scârțâie. Conform presei locale, Cristi Cîrstoiu acuza că fiul era folosit ca instrument de șantaj, de mamă, pentru a-și satisface plăcerile.

Femeia ar fi părăsit de mai multe ori domiciliul conjugal pretinzând, ca să revină, tot felul de lucruri scumpe. Iar omul de afaceri se conforma ca să-și aducă nevasta, dat mai ales copilul acasă, în siguranță. Scandal monstru în toată regula.

„Aveam patru, cinci vacanțe pe an, în străinătate. Aveam bonă și menajeră acasă care avea grijă de copil și de îngrijirea vilei. I-am oferit condiții extrem de bune de trai, deși soția mea nu a lucrat niciodată în viața sa, refuzând să facă asta, deși are 39 de ani. Cu toate acestea, se certa cu mine des și îmi pretindea lucruri scumpe, cum este și operația de implant mamar, pe care am refuzat-o, deoarece am realizat că am ajuns să cheltui exagerat pe mofturi”, povestea Cîrstoiu pentru gorjeanul.ro.