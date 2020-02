Într-o postare pe o rețea de socializare, fostul consilier Bogdan Ursuleanu scrie că a demisionat din cauză că primarul Cristian Matei, un tiran, și-a creat un aparat de propagandă care prezintă proiectele pentru oraș într-un mod deformat. ”Este bolnav de putere și lacom după bani!”, îl caracterizează Ursuleanu pe edil, declarând apăsat: ”Turda are nevoie de alt primar!”.

Bogdan Ursuleanu, până de curând director al Administrației Patrimoniului Imobiliar (API) Turda SRL, nu spune că ar râvni el la fotoliul de primar, dar îl încondeiază dur pe cel cu care a făcut echipă, asemuindu-l cu un căruțaș.

”Un management prost, stilul de căruțaș care bate caii ca disperatul cu biciul dar are frana trasa la caruta si nu intelege de ce nu merge!”, este descrierea făcută stilului de conducere a lui Cristian Matei.

Redăm o parte din mesajul făcut public de revoltatul Bogdan Ursuleanu

”Matei nu o să ajungă niciodată la nivelul lui Emil Boc așa cum se viseaza. Am atras atenția de mult, mult, mult timp că nu este bine să ne poziționăm așa sus ca imagine pentru că acesta va fi (și este) nivelul de la care vom fi evaluați de comunitate și nu trecem examenul la alegeri în 2020! Orizontul de așteptare indus publicului prin vânturarea hârtiilor despre proiecte (în lipsa concretizarii proiectelor) e susceptibil de dezastruoase rezultate în viitoarea campanie pentru echipa care s-a lăudat, a fentat, dar a uitat să și marcheze.

Deci pe scurt, un proiect realmente fabulos în care am crezut și încă mai cred cu ultimele resurse, dar care are nevoie URGENT de alt Primar care să înțeleagă cum funcționează: „Turda un oraș modern, un oraș curat, un oraș turistic„ se poate limita astăzi doar la o… CÂRPEALĂ IEFTINĂ, că la noi gen MERGE ȘI AȘA, să treacă alegerile și apoi om vedea, „n„ proiecte importante care sunt în derivă și își așteaptă liniștite dar îngrijorate corecțiile financiare – informația este pe surse deocamdată, dar avizate!

Cum este posibil? Un management prost, stilul de căruțaș care bate caii ca disperatul cu biciul dar are frâna trasă la căruță și nu înțelege de ce nu merge!

Nu vreau să amestec în detalierea asta oamenii cu bune intenții și care au demonstrat ceva în cadrul Primăriei Turda sau în instituțiile subordonate, oamenii care muncesc serios și au rezultate notabile (noi ne știm care suntem toți), voi vorbi despre ei la momentul potrivit și sincer chiar ar merita evidențiați! Permanent au trebuit să stea în umbră ca nu cumva să fie deranjat stimabilul ”domn în cauză”! Orice gest era și este în continuare corectat imediat prin jigniri și umiliri, umilirea angajaților sau a colaboratorilor fiind un ”modus vivendi monstrous” pentru Matei!”.

La scurt timp după apariția mesajului fostului său colaborator, primarul municipiului Turda a transmis și el un comunicat de răspuns.

Te-ar putea interesa și: