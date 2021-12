Scandal la ședința solemnă dedicată celor 30 de ani de la adoptarea Constituției. „Nu mă îmbolnăviți, am dreptul la viață!”

„Constituția e cartea de vizită a unei democrații. Așa cum facem o ecografie pentru a vedea corpul uman, la fel legea fundamentală trebuie să fie expresia unei societăți. În pofida transformărilor profunde din ultimii 32 de ani, România încă are o tradiție democratică fragilă. Mai avem mult de muncă până să ajungem la practici democratice stabile și să ne găsim acea vocație democratică autentică în sensul culturilor occidentale”, a declarat președintele PSD în Parlament, luni.

Scandal în Parlament: Marcel Ciolacu a invocat „dreptul la viață”

În timpul discursului său, însă, Marcel Ciolacu a invocat „dreptul la viață”, simțindu-se pus în pericol de către un politician. De unde a pornit totul? Replica acidă a președintelui social-democraților a venit după ce unul dintre parlamentari nu purta mască de protecție.

„Eu nu susțin vaccinarea obligatorie, dar am dreptul în primul rând la viață. Fiecare decide dacă se vaccinează sau nu. Vă rog, doamna colegă, să purtați mască sau să nu mă îmbolnăviți. Dreptul la viață nu se negociază”, s-a exprimat Marcel Ciolacu.

Viitoarea Constituție: „Lucrurile nu mai pot continua așa”

Șeful social-democraților a vorbit și despre viitoarea Constituție a României, care „trebuie să găsească mecanisme mult mai clare de limitare a practicii excesive a ordonanțelor de urgență”. Parlamentul nu reprezintă anexa Guvernului, ci un partener instituțional al acestuia, a mai spus Marcel Ciolacu.

„S-a folosit prea mult pretextul urgenței astfel încât practica ordonanțelor a devenit o modalitate curentă de legiferare. Lucrurile nu mai pot continua așa! În general, este nevoie de o clarificare a atribuțiilor fiecărei puteri în parte. Și sunt convins că experții vor găsi cele mai bune soluții astfel încât să nu devenim victimele unui experiment constituțional!

Trebuie să ne gândim serios dacă ne aflăm în acel „moment constituțional”. Am ratat acest moment după integrarea în UE și NATO. Am ratat în 201, am ratat și în 2013, când am avut o largă majoritate parlamentară. Nu avem scuze dacă vom rata din nou! După 30 de ani, nu mai putem să punem doar niște proptele. Ele nu rezolvă nimic! Nu aduc dezvoltare, continuitate și stabilitate!

Nicolae Ciucă promite să salveze românii

Societatea așteaptă o Constituție modernă, care să reflecte realitatea, dar care să conducă la dezvoltare și să ofere soluții inovative la provocările viitorului. Trebuie să facem o reformă constituțională serioasă. Și avem nevoie de fiecare român pentru a reuși acest lucru!”, a spus Marcel Ciolacu.

În altă ordine de idei, premierul Nicolae Ciucă a promis, luni, că va face tot ce ține de el pentru a scoate țara din criză.

„Este necesară reformarea statului pentru a pune în centru preocupării cetățeanul. Voi lua toate măsurile pentru a trece țara prin criză”, a subliniat primul-ministru Nicolae Ciucă.