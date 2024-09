Scandal la meciul City - Arsenal. Erling Haaland și-a ieșit din minți

Erling Haaland (24 de ani) l-a lovit cu mingea în cap pe Gabriel Magalhaes în prelungirile meciului dintre Manchester City și Arsenal, scor 2-2. După ce s-a apărat o repriză întreagă cu om în minus, Arsenal a avut ghinion în ultima fază, când Stones a marcat cu un șut puternic din careu. La scurt timp, Haaland i-a dat cu mingea în cap rivalului său. Între cei doi jucători au fost tensiuni tot meciul.

După gestul lui Haaland, și ceilalți jucători au început să se certe. Haaland an trecut repede peste incident și a fugit spre centrul terenului să se bucure cu coechipierii lui. Gabriel s-a enervat și s-a dus după norvegian. Apoi, s-a creat o îmbulzeală la centrul terenului, fotbaliștii două echipe s-au împins, iar Haaland a devenit agresiv cu ceilalți.

100 - Erling Haaland has scored his 100th goal for Manchester City in all competitions, needing just 105 appearances to hit the landmark. Freakish. pic.twitter.com/3iP5JNDgWn

— OptaJoe (@OptaJoe) September 22, 2024