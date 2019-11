Anunţul jurnalistului Cristian Tudor Popescu

„P.S. CAP LIMPEDE Stimați telespectatori Digi24, nu ne mai putem întâlni mâine-seară, joi, la ora 21, așa cum nu ne-am întâlnit nici joia trecută, dar ne-am întâlnit în ultimii 5 ani. Tot răul spre bine. De acum înainte, în fiecare vineri, tot de la ora 21, voi fi invitatul tinerei și talentatei jurnaliste Digi24, Alina Manolache, în noua emisiune intitulată CAP LIMPEDE”, se arată la sfârşitul unui editorial de pe Republica.

Ultima apariție a lui Cristian Tudor Popescu în emisiunea lui Cosmin Prelipceanu s-a lăsat cu ceartă, nemulțumit fiind de felul în care Prelipceanu a moderat o emisiune în care a fost invitată Gabriela Firea. Supărat, CTP avertizat că nu va mai colabora cu Digi24 dacă va mai vedea una-două emisiuni din astea.

Cristian Tudor Poescu a ieşit atunci pe Facebook cu postarea intitulată: Tăcerea mieilor

„Când am apărat cu duritate Digi24 în fața pretenției dlui Mihai Șora-emag ca postul să se desființeze, pentru că s-ar fi aservit PSD, am spus că dacă voi constata eu compromiterea postului Digi24, nu mă mai vedeți prin studio.

Un prim pas spre acest gest a fost făcut aseară, prin emisiunea realizată de primarul general G. Firea, avându-i ca public de figurație pe dnii C. Prelipceanu și R. Kiss. Firea a vorbit 80% din timpul emisiunii, plasând tot ce a vrut. Principala ocupație a dlui Prelipceanu a fost să tacă asurzitor și să dea din cap aprobator. Când a pus una dintre cele nu știu dacă mai mult de 5 întrebări, dl Prelipceanu a avut un ton prevenitor, de scuză, ca să nu zic umil, „Nu vă supărați, doamnă primar general, totuși trebuie să vă întreb ceva…”, a scris jurnalistul pe social media.

Despre dureroasa emisiune din punct de vedere moral și profesional

„Textul oribil al femelei scatofile Budeanu, împotriva celor două doamne care muncesc voluntar pentru copiii bolnavi de cancer, pe care și l-a asumat și l-a distribuit primarul general al Capitalei, trebuia să-i fie citit în față, tare și cu dicție, năpârcii Firea – eu asta aș fi făcut, nu să-l ascund „pudic” într-un unghi de ecran aproape ilizibil.

Dureroasă emisiune din punct de vedere moral și profesional pentru un veteran ca mine. Încă una-două din astea, și nu ne mai întâlnim decât pe Republica și facebook, stimați telespectatori Digi24″, a scris jurnalistul pe Facebook.

