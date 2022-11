Scandal la Antenă. O prezentatoare și-ar fi înșelat soțul pentru bani. „E o prădătoare profesionistă!”

O prezentatoare de la Antenă, căsătorită, ar fi prejudiciat un IT-ist din Miami de peste 5.000 $ în doar trei săptămâni. Aceasta i-a promis o relație, dar l-a stors de bani. Este vorba de Carlos Pena, columbian stabilit în Miami, și Ramona Ilie, moderatoare de emisiuni mondene la Antena Stars. Situația lui financiară ar fi fost mai importantă ca bărbatul pe care îl are acasă vedeta.

Bărbatul din Miami a crezut că și-a găsit marea iubire în România, dar lucrurile au stat diferit. Ca majoritatea străinilor, el și-a instalat aplicația Tinder și s-a îndrăgostit de o blondă de 25 de ani, pe nume Sara, studentă la economie, rezidentă în afara Bucureștiului, cu marele vis de a lucra la Parlamentul Uniunii Europene.

Cu toate astea, tânără din spatele contului de pe Tinder nu era studenta Sara, ci celebra prezentatoare de la Antena Stars, Ramona Ilie. Aceasta a uitat că este căsătorită și s-a apucat de agățat bărbați cu o situație financiară bună. Ironia este că ea îi căuta pe o aplicație cunoscută doar pentru aventuri de o noapte.

Vedeta i-a spus bărbatului că locuiește departe de București, că o lasă tatăl la facultate și că o costă foarte mult să iasă în oraș, ca tinerele din ziua de azi. Carlos a plătit peste 400 de lei pentru transportul blondinei. La scurt timp, el a realizat că prezentatoarea i-a cerut bani pentru a accepta invitația la restaurant.

Vedeta, plimbată doar în restaurante de lux

Ramona Ilie era plimbată de IT-istul bogat în cele mai scumpe restaurante din Capitală, iar acesta se asigura ca blondina să mănânce bucate alese. El i-a cumpărat și un parfum de lux pentru a arăta că este atras de ea.

„Primul lucru pe care mi l-a cerut, înainte de prima cină, a zis că locuiește departe, dacă aș putea să îi plătesc cursa de taxi. Mi-a trimis o captură de ecran cu locul în care locuiește, că Uber nu ajunge până acolo, că trebuie să fie plata făcută cash. Am zis că e ok și plătesc. Dar de fiecare dată când ieșeam la cină, îi dădeam câte 400 de lei pentru taxi. Iar acum că am ajuns să o cunosc, nici măcar nu mai cred că trăiește în afara orașului. Practic, îi plăteam o sumă ca să iasă cu mine la cină, ceea ce mă face să mă simt ridicol.

A doua oară când am ieșit la cină, e normal pentru un bărbat să dea un cadou unei femei, dacă o găsește atractivă pe femeia respectivă. I-am cumpărat un parfum de la un mall și mi-a zis că ar fi trebuit să o întreb ce să îi iau cadou, pentru că ea nu se dă cu parfumul respectiv, că are doar anumite parfumuri!”, a dezvăluit „păgubitul”.

La următoarele întâlniri, blondina a venit cu un telefon spart, iar bărbatul a înțeles că aceasta cere un nou smartphone, care costă peste 1400$. Mai mult, aceasta i-a spus că vrea să meargă la o petrecere la Gaia cu prietenii săi, iar el a scos din buzunar 3000 de lei pentru a îi satisface dorința.

Prezentatoarea de la Antenă îl storcea de bani

Cu toate astea, bărbatul și-a dat seama că este ceva putred când Ramona a început să-i ceară alte cadouri scumpe.: „Ca un fraier, i-am cumpărat poșeta ca și cum nu ar fi fost mare lucru. Apoi am intrat iarăși pe un website de pe telefonul meu, am comandat poșeta, pe care a primit-o prin curier o săptămână mai târziu. Când am găsit-o pe social media, într-una dintre cele mai recente postări, ea este pozată pe un covor roșu, la un eveniment și are poșeta pe care eu i-am cumpărat-o.

M-am simțit ridicol să cumpăr cuiva o poșetă pe care ulterior să o poarte la un eveniment cu celebrități. În cea mai recentă postare, scrie ceva de genul «Ramona este plină de secrete, ce face cu viața ei personală?», ea ținând în mână aceeași poșetă, din nou!”, a declarat columbianul.

Momentul de cotitură

Columbianul a răbufnit după ce blondina l-a scos la restaurant chiar cu soțul ei. Prezentatoarea de la Antena Stars avea un plan foarte bine pus la punct, mai exact ea căuta pe Tinder doar bărbați din străinătate și cu poze din locații de lux.

„Cum m-am simțit? Am vrut să iau un avion, să vin în România, să îi sparg fața și să îi rup coastele. M-am simțit complet enervat. E una să fraierești pe cineva, alta e să ai o înșelăciune coordonată, este oribil! Nu sunt o persoană nervoasă, dar m-am separat de poveste, este de necrezut. Mă simt fraierit pentru că am avut dorința că poate s-ar fi întâmplat mai mult, așa că am lăsat totul să se întâmple. Dar la acel nivel de coordonare a înșelăciunii, sincer, încă procesez asta.

Este o prădătoare profesionistă. Sunt sigur că face asta în mod regulat, profilul ei de Skype este acolo, setat să găsească turiști. Totul este coordonat, totul este planificat, soțul ei stătea și se uita cum mă comport romantic cu soția lui, pentru un beneficiu financiar. Toți prietenii lor o strigau Sara, deci este un plan coordonat. Este foarte relaxată, are deja toate răspunsurile pregătite pentru orice, a făcut asta în repetate rânduri. Și o să o facă din nou, dacă nu este prinsă și oprită!”, a conchis Carlos Pena, potrivit Cancan.