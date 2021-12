Scandal la Aeroportul Timișoara. Ministrul Grindeanu de la Transporturi s-a enervat pe linoleumul rupt

Vicepremierul PSD a susținut o conferință de presă, unde unul dintre subiecte discutate a vizat activitatea Aeroportului Timișoara. Sorin Grindeanu a spus că i-a cerut directorului Dorel Grădinaru să facă o evaluare a activității aeroportului, încă de acum două săptămâni, dar nu a primit nimic concret.

Grindeanu a lansat și o aluzie în direcția directorului Grădinaru despre care a spus că deja acesta și-a adunat lucrurile de prin birou.

„Înţeleg pe zvonuri că şi-a luat puşca. Domnul general-maneger este fost militar. Ultima dată când a plecat, adică în urmă cu câteva zile, şi-a strâns tot ce avea aici, printre care şi o puşcă. Sunt sigur că respecta legea. A plecat spre Bucureşti, şi-a strâns din lucruri. Nu şi-a dat demisia, încă, nu e timişorean şi a avut diverse lucruri pe aici. Ca să mergi să transporţi pe calea aerului obiecte de acest tip, îţi trebuie autorizaţii speciale”, a spus Sorin Grindeanu.

Linoleumul este rupt

Demnitarul a mai spus că la Aeroportul din Timișoara lucrurile care nu merg sunt vizibile încă din momentul în care cobori din avion. Fostul premier a mai spus că ajunge la Timișoara cu avionul de seară și atunci se pot vedea lucrurile care nu merg.

„Sunt multe de reproşat. De la chestiuni simple. Când vin cu avionul de la Bucureşti, de obicei îl folosesc cel de seară, vă dau chestiuni simple, care îţi arată de când intri într-un aeroport dacă există preocupare sau nu. E câte o singură lampă în tavan deschisă, linoleumurile toate arată de parcă a trecut Al Doilea Război Mondial pe acolo”, a mai precizat Grindeanu.

La capitolul ”lucruri grave” vicepremierul a mai spus că sunt cheltuieli foarte mari de personal în condițiile în care cifra de afaceri a scăzut cu 30 la sută.

„Chestiunile mai grele: nu am înţeles de ce, în perioadă de pandemie, care a afectat traficul aerian nu doar la Timişoara, ci peste tot, cheltuielile de personal au crescut. Au plecat 46 de oameni din aeroport şi au venit 64 având în vedere că cifra de afaceri a aeroportului a scăzut cu 30%. Sunt semne de întrebare”, a spus Grindeanu.

Sunt prostii ceea ce spune ministrul

Directorul acuzat a venit cu o altă declarație, citată de presa locală. Grădinaru spune că ceea ce afirmă Sorin Grindeanu despre pușcă, sunt simple bazaconii.

„E o prostie ce spune. Nu este o armă. Cum … să umblu cu arma după mine? E falsă chestia. Nu ştiu de unde o scoate. Sunt o grămadă de tipi care inventează scenarii. Dacă vor scenarii, le facem scenarii. Nu, n-am arme la Timişoara! Am arme la Bucureşti, le deţin legal şi asta este, de dreptul meu să le am. Domnul ministru nu are nicio treabă cu arma mea”, a declarat Dorel Grădinaru.

Grădinaru a mai spus că nu se lasă umilit de Grindeanu chiar dacă el e ministrul Transporturilor.

”Am pus patimă şi suflet pentru că am vrut să fac ceva de calitate, pentru că aşa sunt educat. În rest, n-am nicio problemă, e ministru, poate să facă cum consideră de cuvinţă, dar nu îi permit să mă umilească spunând că am fost o chestie din asta de proastă factură”, a mai spus Dorel Grădinaru, un apropiat al lui Marcel Vela, fostul ministru al Afacerilor Interne.