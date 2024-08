Monden Scandal între soție și amanta. Miza, un celebru luptător







Meko, unul dintre cei mai în vogă luptători, are succes și la femei, nu doar în ring. Problema este că el are o relație de mai bine de 15 ani cu Irina, femeia care i-a dăruit și un copil, dar și cu o blondă Rebeca. Luptătorul a spus că formează un cuplu cu Irina de când aceasta avea doar 13 ani și că este singura femeie care i-a fost aproape mereu. El a declarat că mama copilului său știe că are mai multe iubite, dar că o împacă cu atenție și cadouri.

Meko a dus-o pe mama copilului într-o vacanță de lux

În urmă cu câteva săptămâni a fost ziua Irinei, iar Meko a dus-o într-o vacanță de lux în Santorini. Luptătorul i-a luat o mulțime de cadouri și flori femeii care i-a dăruit un copil și totul părea că merge bine. Zilele trecute a fost ziua amantei sale, care a împlinit 24 de ani.

Ea s-a fotografiat lângă un bolid de lux și a lăsat de înțeles că a primit de la luptător flori și baloane. Internauții nu au rămas indiferenți la postarea amantei și i-au reamintit că bărbatul pe care îl iubește locuiește cu Irina și cu copilul lor.

Amanta lui Meko nu se ascunde

„Of, păcat că împarţi bărbatul cu încă 10”, i-a transmis o internaută. „Pot fi 70 atât timp cât nu le văd, nu le simt, iar el petrece majoritatea timpului cu mine”, i-a răspuns imediat blondina.„Prea multe arfe de nevastă are”, i-a mai spus cineva. „Păi dacă aşa sunt tratată, aşa mă simt. Şi ştii si tu, tocmai de asta încerci să faci conturi care să mă denigreze”, a fost răspunsul Rebecăi.

Meko și cele trei femei din viața lui

Nu este pentru prima dată când cele două se ceartă. Irina și amanta luptătorului și-au aruncat cuvinte dure și în urmă cu câteva luni. Femeia cu care Meko are un copil a scris că Rebeca îi copiază pozele, hainele și că și-a cumpărat câine ca ea. Aceasta a mai spus că amanta este obsedată de ea. O altă problemă este că în peisaj a mai apărut o blondină, despre care se zvonește că este a treia iubită a lui luptătorului și care și-a făcut tatuaj cu numele său, potrivit Cancan.